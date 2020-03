Der neue Soundtrack zum Film

Die Spanier von TOUNDRA sind neben LONG DISTANCE CALLING, SLEEPMAKESWAVES und LOST IN KIEV meine favorisierte Post-Rock-Band und wenn dann ein neues Album ansteht, ist die Vorfreude groß, zumal das letzte Werk "Vortex" wieder bärenstark war.

Doch mit "Das Cabinet des Dr. Caligari" kommt ein Album, das für Band wie Hörer gleichermaßen eine enorme Herausforderung darstellt. Die Filmfreunde unter euch wissen wahrscheinlich, dass es sich bei "Das Cabinet des Dr. Caligari" um einen Stummfilmklassiker aus dem Jahr 1920 handelt. Und TOUNDRA hat sich entschlossen, zum einhundertsten Geburtstag des Films einen Soundtrack zu schreiben. Entsprechend ist das Album auch unterteilt in eine 'Titelsequenz' und dann sechs Akte, so wie der Film eben auch sechs Akte hat.

Und es ist schon beeindruckend, wie es die Band schafft, die Stimmungen, Spannungen und Dynamiken des Films in ihrer Musik umzusetzen. Allerdings merkt man dies erst so richtig, wenn man die Musik im richtigen Kontext hört. Sprich: wenn der Film läuft, ist die Musik gleich noch viel, viel besser. Hier wird dann erst richtig deutlich, warum wann welche Sequenz läuft, warum die Stimmung von fröhlich auf bedrohlich oder von leise zu laut in wenigen Sekunden umschlägt. Jedes kleine Detail ergibt dann Sinn, wo es ohne Film möglicherweise ein Kraftakt ist, sich durch die 72 Minuten zu hören. Für mich wurde das zumindest erst einfacher, als ich das Gesamtpaket zwei Mal begutachtet hatte und so der Film dann quasi schon vor dem inneren Auge abläuft, wenn "Das Cabinet des Dr. Caligari" seine Runden dreht.

Entsprechend ist auch die Einordnung des Albums in das bisherige Schaffen von TOUNDRA schwierig, denn "Das Cabinet des Dr. Caligari" unterscheidet sich eben schon massiv von den ersten fünf Werken und wird live nicht umsonst nur am Stück und mit Film im Hintergrund aufgeführt. Das solltet ihr euch dann auch auf keinen Fall entgehen lassen, denn in dieser Kombination ist TOUNDRA ein schlicht fantastisches Album gelungen.

Auf eine Note verzichte ich daher jetzt auch, denn der Soundtrack zu "Das Cabinet des Dr. Caligari" entzieht sich einfach einem Vergleich mit anderen Platten. Kaufen sollten Fans das Album aber unbedingt.