Lass es krachen, Joel!

Stolze sechs Jahre ist es schon her, dass TOXIC HOLOCAUST mit "Chemistry Of Consciousness" den Crossover-Thrash hochleben ließ. Für jemanden wie Joel Grind, der in der bisher 20-jährigen Historie seiner Band mit Veröffentlichungen nicht gerade zimperlich umging, ist das schon eine verdammt lange Ruhephase. Doch war das etwa nur die Ruhe vor dem Sturm?

Wer weiß, denn Langspieler Nummer sechs klingt so, als hätte es die letzten sechs Jahre nicht gegeben und knüpft beinahe dort an, wo Grind mit dem Vorgänger aufhörte. Zum runden Geburtstag haut der Wüterich also wieder im Alleingang enorm auf die Thrash-Kacke, garniert "Primal Future: 2019" wie gehabt mit einem deftigen Punk-Anstrich und nicht unwesentlichen Schwarzmetall-Elementen. Alles beim Alten also bei TOXIC HOLOCAUST?

Naja fast, zumindest orientiert sich Grind wieder deutlich mehr am Metal als am Hardcore, was den immensen Vorteil bietet, dass sich seine akustische Kampfmaschine um einiges spritziger und abwechslungsreicher zeigt. Zwar lässt Joel wie immer gern den Uptempo-Schweinehund von der Leine ('New World Beyond', 'Chemical Warlords'), doch dank mehr Rock'n'Roll-Charme ('Iron Cage'), etwas ausgeklügelten, anspruchsvolleren Arrangements ('Cybernetic War') und des ab und zu aufkeimenden Fokus auf dem Riff ('Aftermath') ist "Primal Future: 2019" ein enorm kurzweiliges und daher unterhaltsames Vergnügen.

Fans der Crossover-Thrash-Szene, die wie Mike Muir und mit MUNICIPAL WASTE-Bandana, D.R.I.-Shirt und S.O.D.-Songs im Ohr ihren Szene-Helden hinterhereifern, bekommen mit dem vorliegenden TOXIC HOLOCAUST-Faustschlag exakt das, was sie erwarten und auch wünschen. Joel Grind schreibt trotz der zahlreichen Besetzungswechsel der letzten zwei Dekaden auch 2019 TOXIC HOLOCAUST dort drauf, wo TOXIC HOLOCAUST drinsteckt. Wir wünschen an dieser Stelle alles Gute zum Jubiläum!