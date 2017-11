Kurz und knackig

Oh, jetzt gibt es wieder guten, alten Crossover-Thrash auf die Glocken! SUICIDAL TENDENCIES hat es im vergangenen Jahr mit "World Gone Mad" vorgemacht, DR. LIVING DEAD! und MUNICIPAL WASTE haben die Messlatte ähnlich hoch angesetzt und die Belgier von TOXIC SHOCK haben mit ihrem zweiten Album "Twentylastcentury" auch ein mehr als ordentliches Brett am Start.

Die Songs sind kurzweilig, knackig und beschränken sich hierbei auf das Wesentliche, ohne jedoch allzu eintönig zu sein. Speziell die Verbindung zu IRON REAGAN kommt nicht von ungefähr, waren beide Bands doch 2015 an einer Split-EP beteiligt. Und in eine ähnliche Kerbe schlägt die Band auch auf vollständiger Albumlänge, macht also genau dort weiter, wo sie mit ihrem Debüt "Daily Demons" vor vier Jahren aufgehört haben.

Und obwohl ein gewisser Flemming Rasmussen für die Produktion gewonnen werden konnte, wirken die Songs erdig und bodenständig – und genau hier liegt der Reiz an "Twentylastcentury", und aus diesem und noch weiteren Gründen machen eben schlichte und einfache Songs wie 'Serpent's Tongue', '366ick Days' oder 'Evil Presence' und 'Headknives' mit starken SUICIDAL-Start einfach nur gehörigen Spaß, ohne auch nur ansatzweise jemandem auf den Senkel zu gehen.

Und ähnlich kurz(weilig?) wie die Platte ist auch diese Rezension, die ein Zweitwerk einer Band bespricht, welches von Anhängern der eingangs genannten Prominenz durchaus einmal angetestet werden kann. Allzu viel Innovation wird es auf "Twentylastcentury" nicht geben, aber bei aller Liebe – was wollt ihr mit Innovationen in der Crossover-Thrash-Branche?