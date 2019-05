Speed, Speed, Speed... mehr aber auch nicht!

Eine Menge Klischees sammeln sich auf dem aktuellen Album von TOXIK ATTACK, aber auch wenn der Sound von "Assassinos em Série" etwas verbraucht scheint und die Band mit ihrem rasanten Speed Metal lediglich bei einigen Old-School-Nostalgikern offene Türen einrennen wird, kann man der Platte einen gewissen Charme nicht absprechen - wo auch immer er herkommen mag.

Denn musikalisch sind die neun Stücke der aktuellen Platte bestenfalls solide. TOXIK ATTACK hat zwar ein gewisses Gespür für anständiges Riffing, doch bei der letztendlichen Umsetzung ihrer 80s-Huldigung fehlt es den Portugiesen an Durchsetzungsvermögen und Überzeugungskraft in der Performance. Speziell die hohen Screams sind hier im Fokus der Kritik, weil der Energieumsatz hinterm Mikro bei weitem nicht dem der Saitanfraktion entspricht. Oder auf den Punkt: Die Stimme versagt immer wieder, vor allem in den ganz hohen Passagen, in denen man dann auch klar spürt, dass es an Volumen fehlt.

Bricht man "Assassinos em Série" letztlich nur auf seine Basics herunter, erhält man sicherlich ein anständiges Thrash/Speed-Album, das ebenso wenige Überraschungen wie echte Highlights aufbringt, aber zumindest den Konsens der Szene ansprechend bedient. Zum kompletten Ausrasten neigt man indes aber eher bei anderen Acts, die dann auch etwas abwechslungsreicher vorgehen. TOXIK ATTACK ist momentan noch kein Teil der oberen Güteklasse im Old-School-Thrash, und auch unter Berücksichtigung aller bereits vorhandenen Fähigkeiten steht zu bezweifeln, dass die Südeuropäer eines Tages genau dort ankommen werden. Zumindest nicht wenn Frontmann Nico666 nicht hart an sich arbeitet oder gar seinen Platz räumt - denn genau das wäre die einzige Konsequenz, die hier längerfristig noch zum Erfolg führen könnte!