TOXIKULL sorgt mit der EP "The Nightraiser" nach 1755 für das nächste gewaltige Erdbeben in Portugal!

Was die vier Portugiesen auf ihrer aktuellen EP "The Nightraiser" abliefern, kommt einem Erdbeben der Richterskala 10 gleich. Nach Einfuhr dieses Speed-Metal-Orkans bleibt garantiert kein Stein auf dem anderen und lässt im Rückspiegel nichts weiter als verwüstete Erde zurück. TOXIKULL klingt wie eine hochexplosive Mischung der kanadischen Band SKULL FIST und den belgischen EVIL INVADERS, erinnert zudem aber immer wieder sehr gekonnt an die übermächtigen RIOT zu "Thundersteel"-Zeiten.



Wenn ich ehrlich sein darf, hegte ich schon aufgrund ihres Herkunftslandes und dem düster und bedrohlich wirkenden Artwork große Erwartungen an den musikalischen Inhalt von "The Nightraiser". Dass die EP allerdings direkt beim ersten Hördurchlauf für durchgebrannte Sicherungen meinerseits sorgen sollte, damit hatte ich im Vorfeld wirklich zu keiner Sekunde gerechnet. Oldschool Speed Metal vom Feinsten!



Mit dem Titelsong "The Nightraiser" nimmt das Schicksal für den Rezensenten dann auch schon die nächsten 26 Minuten unbarmherzig seinen Lauf und lässt mich im Anschluss zitternd und mit verstörtem Blick, alleine in der Dunkelheit meines Wohnzimmers, zurück. Was zur Hölle war das gerade? So, oder zumindest so ähnlich muss es sich anfühlen, wenn man von einem ICE ohne jegliche Vorwarnung gnadenlos überrollt wird. TOXIKULL geht mit derselben Rohheit ans Werk wie damals die Herren Hetfield, Ulrich, Burton und Hammet, als diese gerade begannen, mit ihrem Album "Kill Em All" Musikgeschichte zu schreiben.



Qualitativ kaum einen Deut schlechter als die von mir genannten Bands, steht TOXIKULL in einer halbwegs gerechten Welt und natürlich unter der Prämisse, dass es ihnen gelingen sollte, dieses Niveau auch über mehrere Alben konservieren zu können, eine wahrlich große Zukunft bevor. Mit einer gelungenen Coverversion des Songs "Rocker" von HOLLYWOOD ROSE endet dann ein Album grandios, welches garantiert keinen Nackenmuskel unbewegt lässt. Liebe Freunde des guten Geschmacks, mit einem fetten Grinsen im Gesicht kann ich euch nur raten: Kaufen, kaufen, kaufen!