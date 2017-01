<p class="MsoNormal">Bodenständiger Metal ohne viel Schnick-Schnack.</p>

Bereits im August 2016 hat die aus Hannover stammende Band TRACK DOWN TRACY als Eigenproduktion ihre erste EP veröffentlicht. Dabei hat die fünfköpfige Truppe auch fünf Tracks auf die Scheibe gepresst, die im Gewand bodenständigen Metals daherkommen.



Der schnörkellose Gesang von Sänger Cookie wird dabei schlicht von zwei Gitarren, Bass und Drums begleitet. Auf weichliche Spielereien a la Keyboard-Klangteppich wird ebenso verzichtet, wie das Quintett sich von Crossover- oder Metalcore-Einflüssen distanziert.



Überwiegend im Midtempo präsentieren die Fünf, die bereits in diversen Vorgängerkapellen Banderfahrung gesammelt haben, ihre Stücke, die sich insbesondere durch schleppend-schwere Gitarrenriffs auszeichnen. Einen gewissen Charme verströmt auch die etwas raue und damit recht natürlich herüberkommende Produktion, die zuweilen den Eindruck vermittelt, als habe man hier ohne großen technischen Schnick-Schnack in der heimischen Garage aufgenommen.



Dass die Jungs von TRACK DOWN TRACY auch Melodie können, beweist zu Beginn gleich der Opener 'Alone', der nicht nur in puncto Tempo am meisten mitreißt, sondern mit seinen lebendigen Gitarrenläufen auch am eingängigsten ist.



Die für 6,50€ über die Facebook-Seite der Band zu erwerbende EP bietet einen erfrischenden Eindruck des Quintetts und dürfte Hörer ansprechen, die auf urwüchsigen, unverstellten Heavy Metal stehen.