Ganz nett.

TRAGIK ist eine von nicht weniger als fünf Bands und Projekten, die der amerikanische Musiker Phil Vincent betreibt - neben seinem Soloschaffen. Da kann man auf den Gedanken kommen, dass hier jemand sehr viel Erfahrung und Routine im Musikmachen hat, sich andererseits aber vielleicht auf keine Herzensangelegenheit fokussieren kann oder will. Dieser Eindruck verstärkt sich beim Anhören von "The Power Of Suggestion", des aktuellen Albums von TRAGIK. Dieses wird mit der Zuordnung zu mehreren Musikrichtungen von Metal bis Pop beworben.



Und das trifft durchaus zu, die Scheibe ist vielseitig. Mit dem satten Riffrock von 'Victim' findet sie einen starken Einstieg, während 'All I Have' ebenso rockt, aber durch Keyboards und Chöre aufgelockert wird. Auffällig ist dabei die etwas monotone und heisere, aber keineswegs schlechte Stimme von Phil Vincent. Gefällig sind auch die etwas härteren Stücke 'Already Gone' (Hier musste ich bei gewissen Stellen im Rhythmus regelmäßig an '25 Or 6 To 4' von CHICAGO denken.), 'Through It All' und besonders 'Goodbye'. Die reduzierte, rhythmische Tanzmusik von 'Over You' sorgt, nun ja, für Abwechslung. Bei Nummern wie 'Crazy' und 'Learning To Live' ist die Kombination von Riffing mit poppigen Keyboards oder Klavier weniger gelungen, und 'Long Time' ist schlicht und einfach langweilig. Das Album schließt mit dem Long Track 'Her', das als Klavierballade anfängt, dann in Richtung Pop und zuletzt Heavyrock geht. Das ambitionierte Stück kann man als Fazit der Scheibe nehmen, weil es einige interessante Ansätze aufweist, aber nie wirklich zündet.



Alles in allem ist "The Power Of Suggestion" ein handwerklich gut gemachtes Album, das allerdings über weite Strecken etwas uninspiriert und kalkuliert wirkt und den Hören nur mit einzelnen Titeln emotional packen kann.