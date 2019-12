Happy Thrash-Day.

Unmittelbar vor dem Weihnachtsfest sorgt TRAITOR für ein äußerst üppiges Geschenk an Heiligabend. Mit "Decade Of Revival" lassen die Thrash-Metaller aus Balingen die ersten zehn Jahre ihrer Bandkarriere auf besondere Art und Weise Revue passieren. Dank drei schmucken Studiodampfwalzen und etlichen Auftritten kann die vierköpfige Mannschaft also stolzgeschwellt nach vorne blicken. Und anstatt heuer ein liebloses Best-Of auf den Markt zu werfen, besticht "Decade Of Revival" vor allem in puncto value for money.

2018 konnte TRAITOR mit "Knee-Deep In The Dead" nicht nur ein formidables Stück Dreschmetall vorweisen, sondern sich auch noch auf dem Rock Hard Festival sowie dem Wacken Open Air mehr als nur beweisen. Es waren tolle, schweißtreibende und mit Herzblut vorgetragene Auftritte, die dank des vorliegenden Boxsets noch einmal vehement in die Schädel der Anhängerschaft manövriert werden. Vorliegend blicken wir auf die Live-Aufnahmen vom Rock Hard Festival 2018 auf CD sowie einer Live-DVD, die den Gig der Jungs auf dem Wacken Open Air im vergangenen Jahr dokumentiert. Vom Sound her bleiben keine Wünsche offen, gewaltig und blitzsauber schießen uns Songs wie das noch aktuelle Titelstück, 'Crucifixion' und 'Predator' mit entsprechenden Zuschauerreaktionen in die Ohren. Mir persönlich blieben 'Lords Of Lust' und 'F.U.A.D' aus Gelsenkirchen in bemerkenswerter Erinnerung, da der Doppelpack auch die müdesten Metaller zu früher Stunde bei strahlendem Samstagssonnenschein munter machte.

Eine bloße Live-Veröffentlichung ist das selbstgemachte Geburtstagsgeschenk jedoch nicht, liegt dieser Box doch noch eine mehr als schmucke 4-Track-EP bei, die nahtlos dort anknüpft, wo die Jungs mit "Knee-Deep In The Dead" aufhörten: 'Metroid' und 'Into The Nightosphere' könnten dank ordentlich Pfeffer, einer coolen Melodie und tollen Soli bandtypischer nicht sein. Mit knapp drei Minuten ist 'Space Seed' zwar der kürzeste Track der EP, doch das flinke Riffing sowie das zügellose Uptempo sowie das "It's better to rule in hell than to serve in heaven"-Sample machen diesen enorm wertvoll – eine sehr gut gewählte Single-Auskopplung also. Doch auch das Titelstück ist ein richtig schmucker Brecher, der die musikalische Historie TRAITORs passend zusammenfasst.

Hier wie auch bei der Live-CD hat Kai Stahlenberg am Mastering enorm viel herausgeholt, der Garagensound kann zu Hause bleiben! Da mir persönlich nur der Download-Link der "Decade Of Revival"-Veröffentlichung vorliegt, kann ich leider nichts zu dem geheimes Goodie sagen, dass der Box zusätzlich beiliegen soll. Es scheint jedoch ein exklusiver Patch für die Old-School-Kutte zu sein.

Doch ob mit oder ohne Kirsche ist dieser Eisbecher made by TRAITOR enorm lecker und heizt die Stimmung auf. Passend zum 10-jährigen Geburtstag wird aus Balingen also nicht gekleckert, sondern ordentlich geklotzt. Wir freuen uns derweil auf die nächsten Dekaden.