Hour Of The Summoning (Tape)

Nur 100 Einheiten? Ein schlechter Witz bei solch starkem Material!

Es ist eigentlich ein mittelschwerer Skandal, dass diese EP (vorerst?) nur als Tape verfügbar ist und zudem auf eine Stückzahl von gerade mal 100 Einheiten limitiert wurde. Wie kann eine Band denn zulassen, dass ihr Material lediglich einem so kleinen Publikum vorgestellt wird, wo die entsprechenden Songs doch durchweg eine echte Macht sind?

TRANSCENDENCE gehört jedenfalls zu denjenigen erlesenen Black/Death-Kapellen vom amerikanischen Festland, die sowohl stimmungsvolles Underground-Gemörtel, als auch teuflische Biestigkeiten in bester Old-School-Manier abfeiern und dabei einen Geniestreich nach dem anderen abliefern. Die vier Songs von "Hour Of Summoning" sind schlichtweg grandios, sowohl was das gelegentlich thrashige Riffing, als auch das coole Geröchel von Frontmann Tom patmore angeht, und wenn man hinzu auch noch die feinen Leads, die markanten Grooves und die hin und wieder von frühen MORBID ANGEL beeinflussten Breaks ins Boot holt, erhält man einen nahezu perfekten Genre-Mix, der 1988 genauso zum Kult erklärt worden wäre, wie es heute auch der Fall sein müsste. Doch dann ist irgendwer auf die ziemlich beknackte Idee gekommen, das Teil in einer Tape-Version zu limitieren ...

Dennoch: Es gibt digitale Wege, um an das Material von "Hour Of The Summoning" zu kommen, verschiedene Streaming-Disnete haben das Teil in petto. Und wenn schon die physische Fassung nicht greifbar ist, so sollte man wenigstens versuchen, auf dem anderen Wege an Old-School-Granaten wie 'The Nocturnal Dwelling' und 'Mutilating Accursed Souls' zu kommen. Vielleicht kann man die Band ja mit entsprechend hoher Nachfrage so weit pushen, dass die Plattenfirma ein Einsehen hat und den Release auch flächendeckend streut. Alles andere wäre, wie eingangs bereits erwähnt, ein echter Skandal!