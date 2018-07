The Night Of Nights

Dunkelschwarzer Thrash-Release mit vielen klassischen Zitaten!

Es ist definitiv mehr als das übliche Black/Thrash-Gerumpel, was die Jungs von TRANSILVANIA auf ihrem neuen Album fabrizieren. Geprägt von zahlreichen Formationen aus dem hohen Norden, hat die Band dennoch ihre ganz eigene Mixtur aus rasendem Black Metal und flottem Old-School-Thrash zusammengestellt, der sich nicht nur durch seine frostigen Attacken, sondern auch durch seinen regelmäßigen Bezug zum klassischen Heavy Metal auszeichnet. Denn genau an den Stellen, an denen die Herrschaften mit größter Aggression aufs Tempo drücken und man es folgerichtig am wenigsten erwartet, blitzt so manches Mal urplötzlich ein blitzsauberes, melodisches Gitarrensolo mit deutlichem NWoBHM-Background auf - und das ist nur eines der Merkmale, das TRANSILVANIA von der primitiven Masse unterscheidet.

Überhaupt ist das Feeling bei den Österreichern ein anderes: Die Burschen sind zwar durchweg finster unterwegs, offenbaren aber keine plakativen Bekenntnisse mit nachhaltigem Trveness-Faktor, sondern lassen immer wieder ihr Bauchgefühl entscheiden. So kommt es, dass auch schon mal ein kleiner Link zur skandinavischen Death-Metal-Szene geöfnet wird, die DISSECTION-Parallelen bis ins letzte Detail ausgereizt werden oder aber auch einfach nur die NIFELHEIM-Steilvorlage mit einem eleganten Fallrückzieher ins Netz befördert wird - schlicht und ergreifend weil TRANSILVANIA dazu in der Lage ist.

Es mag Black/Thrash-Alben wie Sand am Meer geben, und gerade aus dem südamerikanischen Raum wird man momentan regelrecht mit hochwertigem Stoff zugeschüttet. Trotzdem gehört "The Night Of Nights" bis hierhin zu den besten Spartenreleases im laufenden Kalenderjahr - einerseits wegen seiner abwechslungsreichen Inhalte, andererseits aber auch wegen der leidenschaftlichen Darbietung. Selbst MAIDEN-Fans dürften der Scheibe etwas abgewinnen können. Noch Fragen?

Anspieltipps: One Night In Salem, Circle, Moonlight Sorcery