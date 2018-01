Comedy Is Over (Re-Release)

Neuauflage des tollen TRAUMA-Debüts von 1996

Der Spaß war bei TRAUMA schon vor 21 Jahren vorbei, doch das Debütalbum der polnischen Legende fand seinerzeit noch nicht jenen Absatz, den die Band für ihre späteren Werke verzeichnen konnte. Pünktlich zum silbernen Bandjubiläum hat sich die Truppe allerdings noch einmal um das längst vergriffene Material des Erstlings gekümmert und es gleich mal neu abmischen lassen - und das war eine der besten Ideen, die die Osteuropäeer bis heute hatten. "Comedy Is Over" gilt nämlich auch viele Jahre später noch als eines der stärksten, wenn nicht als stärkstes Album der polnischen Underground-Heroen und erfährt nun mit aufgemotztem Sound nochmal ein Mehr an Vitalität, das man sich schon anno '96 gewünscht hätte. Doch damals verschwand die Scheibe im Wust der neu aufkeimenden Black-Metal-Bewegung in den Tiefen irgendwelcher zweitklassiger Mailorders. Unfair? Durchaus, aber die Gerechtigkeit siegt scheinbar immer - und sie bringt dieses Kleinod des technischen Death Metals nun wieder zurück.

Das TRAUMA-Debüt stand nicht nur zur Erstveröffentlichung für grandiose Stakkatos, exquisites Riffing und merkwürdige, aber doch packende Lead-Gitarren, die sich deutlich von den typisch-europäischen Konventionen im Death Metal lösten und der Band von Anfang an eine eigene Nische öffneten. Progressive Tracks wie 'Relief' und 'Perfection' sind heute nicht leichter greifbar, aber sie versprühen immer noch diese kreativen Vibes, die heute nur noch wenige Bands auf den Tisch legen, wenn es um Old-School-Feeling und Experimentierfreude im gleichen Sinne geht. Und auch das herausragende Titelstück und das etwas heftigere 'Naked Truth' beschreiten mutige Wege und entpuppen sich auch zwei Dekaden später als zeitlose Dokumente ungebremst verspielter Death-Metal-Kunst. Denn plump mit dem Hammer hat TRAUMA nie draufgehauen, weder zu Zeiten dieses verdammt starken Debüts, noch auf den immerhin sechs Studioalben, die "Comedy Is Over" folgen sollten.

Der Real Deal bleibt aber dieses Debüt, das mit entsprechend brillantem Remaster nun endlich wieder zur Verfügung steht und selbst Besitzern des raren Originals noch ein paar Cent wert sein sollte. Denn die aufpolierte, fette Neuvariante ist noch stärker als die auch schon ziemlich beeindruckende Erstauflage! Schade ist nur, dass abgesehen vom 'Perfection'-Demo kein wweiterer Bonus enthalten ist. Aber meckern verbietet sich bei diesem tollen Output eigentlich von selbst!

Anspieltipps: Comedy Is Over, Relief, Naked Truth