Great Britain knows how to rock!

Der März wird rockig, und speziell Freunde guter, alter Hardrock-Töne mit leichtem Blues-Charakter dürften bei THE TREATMENT mit den Ohren schlackern. Auf drei Alben zollte man Bands wie AC/DC, AIRBOURNE, BULLET, AEROSMITH oder THE CULT großen Tribut und mit "Power Crazy" wird die eingeschlagene Route konsequent weiterverfolgt und amtlich wird gerifft und gerockt.

"Power Crazy" ist ein ungemein kurzweiliges Vergnügen, da sich zum einen die Songs binnen kürzester Zeit festheften und das Album zum anderen, trotz der Länge von über 50 Minuten, sehr knackig über einen hinwegfliegt. Der Vorgänger "Generation Me" wusste auch aufgrund des neuen Sängers schon zu überzeugen und auch "Power Crazy" klingt wie aus einem Guss.

You wanna rock? You wanna roll? Here it comes – und das kann man mit simplen, aber effektiven Fist-Raisern und Mitgrölern wie 'King Of The City', 'Rising Power' und 'On The Money' am besten. Dazu trinkt man sich das eine oder andere Bierchen mit seinem Besten und sinniert bei 'Hang 'em High' oder meinem persönlichen Liebling 'Scar With Her Name' über den (Un)Sinn des Lebens. Locker flockig knallen die Riffs, THE TREATMENT ist mit sehr viel Spaß an der bandeigenen Sache und lässt dies die Fans auch in jeder Sekunde spüren.

Auch wenn man sich öfters dabei ertappt, wie man sich solche Fragen wie "Ist das nicht von AC/DC?" oder "Wo habe ich das schon einmal gehört?" stellt und der Band aus Großbritannien nicht gerade den Originalitätspreis verliehen werden kann, so stimmen doch zumindest Zugkraft, Spielfreude und vor allem die Zielsetzung dieses Kraftaktes: Rock'n'Roll in vollen Zügen!