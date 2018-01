Unerwartet frisches Comeback.

TRESPASS ist wohl einer jener Namen, die nur bei Besuchern von Keep It True oder Headbangers Open Air bekannt sind und bei jenen, die fleißig ihre NWOBHM-Singles sammeln und selbst unter jenen dürfte die Truppe nicht unbedingt zur Speerspitze der Bands gehören, von denen man sich ein erfolgreiches Comeback erwarten würde. Doch bereits die Liveauftritte vor ein paar Jahren, so etwa auf dem Headbangers Open Air, zeigten, dass mit der Truppe noch zu rechnen war. Dort wurden bereits erste Songs vorgestellt, die alles andere als schlecht waren. Und dennoch, ich muss zugeben, dass "Footprints In The Rock" mich ziemlich kalt erwischt hat.

Denn mit der Frische und Energie, mit der die Briten hier ab dem Opener 'Momentum' loslegen, hatte ich nun wirklich nicht gerechnet. Im herrlich trockenen Sound und mit einem Riffing das kaum britischer sein könnte, legt die Band hier los und lässt bis zum letzten Ton des epischen Rausschmeißers 'Little Star' nicht nach. Dazwischen hat man keinen einzigen schlechten Song platziert, sondern eine ganze Reihe von Highlights. Da wäre das stampfende 'Dragons In The Mist' oder das melodisch-eingängige 'The Green Man' zu nennen, oder eben auch jener Rausschmeißer. Allesamt Nummern, die sich auch auf einem Album solcher Genregrößen wie SAXON mehr als gut machen würden. "Footprints In The Rock" ist ein in sich sehr geschlossenes, homogenes Album geworden, das in jedem Takt nach der NWOBHM klingt, authentisch im Songwriting und im Sound und das alles, ohne dabei irgendwie eingestaubt oder altbacken zu klingen. Nein, hier klingt alles frisch, die runderneuerte Band (bis auf Sänger und Gitarrist Mark Sutcliffe sind keine Originalmitglieder mehr an Bord) rockt enorm frisch nach vorne, bringt Spielfreude und Energie mit, ohne sich in den Arrangements zu sehr in Kabinettstückchen zu verzetteln.

"Footprints In The Rock" ist ein im besten Sinne des Wortes ehrliches NWOBHM-Album geworden, das Fans des Genres unbedingt anchecken sollten und hoffentlich schafft es die Band mit dem tollen neuen Material demnächst für ein paar Gigs zurück nach Deutschland, alles andere wäre sehr schade.