Brett!

TREYHARSH ist nicht die typische Band, die einem auf Anhieb sympathisch ist. Die vier Franzosen bemühen sich um unkonventionelle Arrangements, landen dann aber irgendwann doch immer wieder im Dunstkreis einschlägiger Sludge-Releases oder umgeben sich mit einigen Modern-Thrash(-Core)-Elementen, die der Eigenständigkeit des eigenen Sounds eigentlich im Weg stehen sollten. Beschäftigt man sich dann aber doch etwas eingehender mit den Songs der neuen Scheibe, wird man feststellen, dass TREYHARSH wesentlich mehr mitzuteilen hat, als der erste Anschein preisgibt. Im Laufe der elf Songs offenbart sich die Combo nämlich als extrem wendiges Ensemble, das neben den beeindruckenden handwerklichen Fähigkeiten auch im Hinblick auf die Atmosphäre einiges reißen kann. Das beklemmende Feeling solcher Songs wie 'Father's Bloodbath' und 'Son Ov Sorrows' muss man jedenfalls erst mal so intensiv hinbekommen.



Doch auch die allgemeine Mischung aus den wiederkehrenden Thrash-Attacken und den überaus gemeinen Midtempo-Grooves hat einen besonderen Reiz, auch wenn sie für's erste nicht den originellsten Eindruck macht. Doch es sind nicht bloß die basischen Tempoverschiebungen, die hängenbleiben, sondern die zunehmende Intensität der Performance, die von Song zu Song zuzunehmen scheint. Das Material wirkt brachialer, der Punch ist noch fetter, Frontmann Julien brüllt sich die Lunge aus dem Hals, und über all dem trumpft die Band auch noch mit wirklich starkem Songwriting auf, welches manchen kleinen Mangel an Originalität mit dieser brillanten Darbietung kompensiert. TREYHARSH war anfangs nicht sonderlich zugänglich, doch die fehlenden Sympathiewerte, die dadurch entstanden sind, hat die Band zum Ende von "When The Sun Sets In The East" doppelt und dreifach aufgeholt. Denn an diesem Ende steht ein bärenstarker Brecher, dessen massive Prügelstrafe man erstaunlich gerne in Empfang nimmt!



Anspieltipps: When The Sun Sets In The East, Father's Bloodbath, Brothers And Haters