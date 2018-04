Originalität, große Melodien und überzeugende Songs.

Ich kann immer noch nicht glauben, dass eine solche Band aus unseren Breiten kommt, denn TRI STATE CORNER klingen wie typisch US-amerikanischer Alternative, wäre da nicht die Bouzouki, die dem Sound einen griechischen Touch gibt und auch "Hero" wieder deutlich europäisch verwurzelt. Ansonsten aber darf sich die Band rühmen, dass sie sich hinter keinem der Alternative-Heroen von jenseits des Atlantiks verstecken muss, und schon gar nicht wenn es um die genretypischen, hymnischen Refrains geht. Lieder wie 'Tomorrowland', 'Daydreamer', 'Save My World', 'Voices' und 'Downfall' sind der Beweis dafür.

Die in halb Europa verwurzelte Truppe macht auf "Hero" jedenfalls eine ganze Menge richtig. Alle Lieder sind auf radiotaugliche Länge geschrieben und kraftvoll arrangiert, mit schönen Gesangsmelodien versehen und häufig mit guten Texten versehen, die die dümmliche Lyrik der meisten Lieder, die den Äther durchziehen, alt aussehen lassen. Wobei ich gerne mal alle Texte sehen würde, komplett rausgehört habe ich bisher noch nicht alles, ein bisschen Entdeckungsreise bleibt mir noch.

Dabei navigieren die Jungs manchmal auch hart am Kitsch vorbei wie zum Beispiel in dem schunkeligen 'Follow Me Blindly' oder dem zwischen Lagefeuer und Hafenmauer in Thessaloniki schwankendem Titelsong, aber das gehört einfach dazu und wird durch Hard Rock der Marke 'Fortune In Lies' oder 'Downfall' wieder ausgeglichen. Wenn man das stilistische Korsett, das sich die Band augenscheinlich selbst auferlegt hat, berücksichtigt, dann geht TRI STATE CORNER mit höchster Abwechlsung zu Werke und vermögen jedem Lied auf "Hero" einen eigenen Charakter zu geben, auch wenn natürlich die griechische Instrumentierung über die Länge des Albums etwas an Originalität verliert. Es wäre möglicherweise vorteilhaft, das Instrument nicht über zu strapazieren.

Wie es scheint, sind diese Bouzouki-Metaller weit davon entfernt, gehyped zu werden, und speziell in den USA ist die Band wohl weitgehend unbekannt. Ich hoffe, dass sich das mit "Hero" ändert, denn die Kombination aus tollen Liedern mit der originellen Instrumentierung sollte eigentlich zu mehr Aufmerksamkeit reichen als es bisher der Fall ist. Ich bin jedenfalls begeistert.