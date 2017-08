Poppig-staubige Drogensounds aus Belgien.

Wen der obige Teaser nicht abschreckt, sondern dazu eingeladen hat, diese Rezension zu öffnen, der dürfte genau auf dem richtigen Weg sein. Und alle anderen lesen diesen Text ja eh nicht. Deshalb: TRIGGERFINGER bezeichnet sich gern selbst als lauteste Band Antwerpens und veröffentlicht schon seit fast fünfzehn Jahren Musik im Grenzgebiet zwischen Rock und Blues. Nun steht mit "Colossus" ein weiteres Album in den Regalen, das man durchaus als hässlich bezeichnen darf. Zumindest mich törnt der Koloss auf der CD-Vorderseite nicht sonderlich an.

Das tut allerdings die Musik. In Maßen. Bei den Belgiern herrscht 2017 ordentlicher Stoner Rock mit Psychedelic- und Space-Rock-Anleihen und einer gehörigen Portion Pop-Appeal. Diese Mischung lässt mich mehr als einmal an meine Lieblinge QUEENS OF THE STONE AGE denken. Songs wie 'Upstairs Box' oder 'That'll Be The Day' könnten auch aus der Feder Josh Hommes stammen, Rhythmus, Riffs, Text, die leichten Elektro-Spielereien erinnern klar an die Wüstenköniginnen.

Doch TRIGGERFINGER ist beileibe keine Kopie. Das geniale Psychedelic-Akustik-Meisterwerk 'Afterglow' setzt plötzlich einen ganz anderen Schwerpunkt. Das völlig verdrogte 'Steady Me' setzt später sogar noch einen drauf. Das ist zwar weniger meisterlich, beinahe sogar nervig, aber ganz sicher eigenständig. Das trifft in Gänze auch auf den 'Candy Killer' zu, der mit seinem repetitiven Refrain eigentlich nur einmal gehört werden muss, um ihn in Gänze zu erfassen. Über den Schlusssong 'Wollensak Walk' grüble ich hingegen immer noch. Ist diese Hasch-Polka jetzt cool und witzig oder vollkommen überflüssiger Bullshit? Ich weiß es nicht und klicke mit ziemlichem Widerwillen immer wieder auf Repeat.

Auf "Colossus" muss man wirklich Lust haben. Selbst Hörer, die sich grundsätzlich mit dem Genre anfreunden können, sollten das neue Album von TRIGGERFINGER ausgiebig antesten. Zwischen vielen tollen Ideen lungert auch so mancher Stinker. Und je nach Stimmung überwiegt auch mal der Anteil der Nervpassagen.

Anspieltipps: Afterglow, Upstairs Box, Flesh Tight