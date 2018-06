Doom mal ein bisschen anders!

Als TROLL vor zwei Jahren dieses fantastische Debüt in Eigenregie erstmalig veröffentlichte erhielt die Band nicht nur von der lokalen Metal-Presse ein paar gut gemeinte Schulterklopfer. Auch hierzulande geisterte "Troll" schon durch die Foren und wurde bei Bandcamp intensiv getestet. Inzwischen ist die Band bei Shadow Kingdom Records gelandet und hat einen internationalen Vertrieb aushandeln können, der das Album nun auch regulär zugänglich macht - und diese Chance sollten sich eingeschworene Doom-Fanatiker keinesfalls entgehen lassen.

Denn zwischen BLACK SABBATH und traditionellem Doom hat die Band eine Nische entdeckt, die sie mit teils krautigen Inhalten füllt, in der es gerne auch mal eine psychedelische Dauerschleife geben kann, in der die Riffs aber dennoch stets den Ton angeben. Die fünf Nummern von "Troll" sind überraschend vielschichtig, haben zwar einen gemeinsamen Nenner, scheuen unter den gegebenen Voraussetzungen aber auch kein Experiment und präsentieren vor allem die Gitarrenfront als verspielte, aber dennoch zielstrebige Einheit. Nummern wie 'Infinite Death' und 'Savage Thunder' sind ein wenig kompakter geraten und präsentieren die klare Heavy-Rock-Kante, verweigern sich aber ebenso wenig der Spielfreude wie 'The Witch' und 'An Eternal Haunting' in ihrem epischen Setting.

Letztendlich hat TROLL für alle Geschmäcker das gewisse Etwas am Start, schafft es aber eben auch, die verschiedenen Einflüsse überzeugend zu vermischen. "Troll" ist Doom Rock mal ganz anders - und am Ende doch so vertraut, dass man sofort begeistert einsteigen kann. Tolles Album!

Anspieltipps: The Witch, An Eternal Haunting