In The Shadow Of A Mountain

In The Shadow Of A Mountain

Aller Anfang ist episch-schwarz

Die Liste an Bands, die irgendetwas mit Trollen zu tun hat und im hohen Norden heimisch ist, ist endlos. FINNTROLL, TROLL, TROLLFEST, LITVINTROLL und nun auch noch TROLLBAND. Hierbei haben wir es allerdings mit Kanadiern zu tun, die sich 2007 zu fünft zusammentaten, um dem leicht epischen, folkloristischen Black Metal eine neue Nuance zu geben.

Bereits 2011 erschien mit "In The Shadow Of A Mountain", das mir nun als durchaus nettes Digipack – allerdings ohne Booklet – vorliegt. Wer die epischste Epik, die durchdachtesten Kompositionen, die umwerfendsten Düster-Melodien und die vor Kraft nur so strotzendsten Riffs erwartet, dürfte recht schnell enttäuscht werden. Doch das ist auf "In The Shadow Of A Mountain" nicht unbedingt schlimm. Die etwas ruppige Produktion, die leicht verrausschauenden Strukturen sowie die etwas schwerfällig wirkenden Riffs und Keif-Vocals kommen trotzdem charmant und authentisch daher. Man fühlt sich eben in die dunkelsten Wälder Kanadas – oder besser in die Schatten der dortigen Berge – versetzt.

Teils lockern die Melodien das schwarzmetallische Troll-Unterfangen hübsch auf ('Nidhoggr', 'Regicide'), mal blitzt alter BATHORY-Einfluss auf ('In The Shadow Of A Mountain'), mal nimmt der Folk Metal ein wenig deutlicher das Zepter in der Hand ('Warhellride', 'We Live') – man hat zwar über die gesamte Spieldauer von knapp 51 Minuten nie das Gefühl, als wenn TROLLBAND das Genre neu definieren würde, und dennoch wird man auf "In The Shadow Of A Mountain" ganz ordentlich unterhalten. Ja ab und zu hat man sogar den Eindruck, in der Zeit bis in die Anfänge der 1990er Jahre zu reisen. Man muss dem TROLLBAND-Debüt nur eine Chance geben.