Schade, schade

Wie auch schon sein Vorgänger "In The Shadow Of A Mountain" erscheint auch das TROLLBAND-Zweitwerk dieser Tage – wieder einmal ohne Booklet – als nette Digipack-Version. Obwohl es meist üblich ist, dass das Nachfolgealbum ein wenig klarer und meist auch besser vor sich hin musiziert als das Debüt, ist es bei TROLLBAND leider anders. Und so wirkt "Samsara" eher wie ein etwas orientierungsloser, griesgrämiger Folklore-Troll mit undefinierbarem Black-Metal-Band-Shirt, der vor lauter Einflüssen nicht weiß, wo oben und unten ist.



Zugegeben, das epische Artwork ist einsame Spitze und aufgrund der Tatsache, dass "In The Shadow Of A Mountain" zwar gewöhnungsbedürftig, aber vielversprechend ausfiel, konnte man im Vorfeld an "Samsara" bestimmte Erwartungen haben. Leider wurden diese, um ehrlich zu sein, nicht erfüllt. Denn die 2011 noch halbwegs klar strukturierten Black-Metal- und Folk-Metal-Einflüsse werden auf "Samsara" scheinbar willkürlich zusammengewürfelt, die Homogenität dabei vollkommen außer Acht gelassen.



Die Songs, bei denen es im Laufe der knapp 40 Minuten halbwegs gut funktioniert, sind mit 'Ravenous', 'River' und auch 'Wither' leider in der Minderheit. Trotzdem fällt nicht der komplette Schatten auf "Samsara", denn die guten Ansätze von 2011 sind nicht zur Gänze verpufft.



Auch merkt man, dass die Band ihren Sound weiterentwickeln wollte – der Schwarzmetall ist schwärzer, die Melodien melodiöser, der Folklore folkloristischer geworden. Nur funktionierte das anno 2013 leider nicht so wie erwünscht. Warum man generell seit knapp vier Jahren nichts mehr von den Kanadiern gehört hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Mich würde es schon interessieren, wohin sich ihr Black-/Folk-/Epik-/Troll-Metal-Gemisch entwickeln würde.