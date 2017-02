Rein ins Getümmel.

Bei diesem Namen muss man sich auf alles gefasst machen: TROLLFEST steht schon seit der Gründung der norwegischen Folk-Metal-Band im Jahre 2004 für skurrile Texte auf "Trollisch" und den Einsatz zahlreicher Instrumente über sämtliche Genre-Grenzen hinweg.

Um Freude an der aufgeweckten Musik auf "Helluva" zu haben, muss man jedoch sämtliche Erwartungen erst einmal über Bord schmeißen.

Denn das Rad erfindet TROLLFEST mit dem wilden Durcheinander aus folkloristischen und jazzigen Elementen nicht neu - die Band forciert stattdessen einfach nur die Verwirrung durch einen musikalischen Overkill. An manchen Stellen wirkt das beinahe schon willkürlich, ein roter Faden ist nicht immer in der Musik zu erkennen. Das Gegrunze von Obertroll "Trollmannen" trägt da nicht unbedingt zur Besserung bei. Zwar ist der Opener 'This Is Just The Intro" mit den orchestralen, fast schon orientalischen Motiven dem Ohr durchaus gefällig, doch verläuft sich der Effekt schnell im weiteren Album. Durch die bis zum Schluss anhaltende Rasanz ohne hörbare Tempowechsel stellt sich schnell ein "Habe ich das schon einmal gehört?" ein.

Dieser wird lediglich durch den Song 'Gigantic Cave' durchbrochen. Das beste Stück auf "Helluva" wartet durch einen erstaunlich eingängigen Chorus auf, den man fast schon mitsingen möchte. Aufsehen erregt jedoch vor allem der Track 'Trolllachen'. Ohne hier Erwartungen oder Überraschungen zerstören zu wollen, aber so viel sei gesagt: Der Name ist bei dieser Nummer Programm. Fans rustikaler Humppa-Musik werden an "Helluva" von TROLLFEST durchaus Gefallen finden - die Norweger sind eben eine Band für besondere Momente. Metgelage, zum Beispiel ...