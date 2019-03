Es gibt (kein) Bier auf Hawaii!

Bier her, Bier her oder ich fall um! Doch auf TURBOBIERs drittem Album geht es um weitaus mehr als nur um ein kühles Blondes. Musikalisch jedenfalls geht auf "King Of Simmering" einmal mehr der Punk ab, doch diesmal um einiges abwechslungsreicher und vom Tellerrand hinausschauender als noch auf "Irokesentango" oder jüngst "Das neue Festament". Fest steht allerdings die Message der Wiener um Marco Pogo: Der Spaß steht einmal mehr im Vordergrund. Und wenn der wie vorliegend auf "King Of Simmering" so deutlich greifbar ist, dann hat der geneigte TURBOBIER-Fan von Welt auch nichts zu meckern, oder?



Korrekt, man bekommt genau das, was man erwartet – und noch vieles mehr! Deutschsprachiger Punkrock mit österreichischem Akzent, einer wunderbaren Spielfreude und Muntermacher-Songs wie 'Heute fahr ma Polizei', 'VHS' und 'Im Zweifel', die die pure Lebensfreude mit jeder Pore ausstrahlen, aber auch – sofern man zwischen den Zeilen liest – einen etwas bierernsteren Hintergrund haben. Doch keine Sorge, mit 'Zgrosse Schuach' und 'Tanke' samt EISENPIMMEL-Hilfe bekommt auch der geneigte TURBOBIER-Fan wieder etwas für seine Leber. Das neue Album ist eben mit allen Wassern gewaschen.



Mit zehn neuen kunterbunten Neuankömmlingen im TURBOBIER-Songuniversum ist "King Of Simmering" definitiv ein Album, das zum Feiern, Trinken, aber auch zum Nachdenken und Gesellig-sein anregt. So wegweisend das berühmt berüchtigte dritte Album auch immer sein mag, so klug und dennoch treu zu sich selbst hat Marco Pogo diesen Weg bestritten.