Endlich ist der Knoten geplatzt!

Das letzte TURBOCHARGED-Album hatte es mir seinerzeit noch nicht allzu sehr angetan; zwar spielten die Schweden auch auf "Militant" schon anständigen Old-School-Death mit ordentlichem Old-School-Feeling, doch die penetrante Anlehnung an ENTOMBED und DISMEMBER führte letzten Endes dazu, dass die seinerzeit schon dritte Full-Length nach wenigen Durchgängen ihr Pulver verschossen hatte und das Interesse sich Schritt für Schritt reduzierte.



Zwei Jahre später präsentieren sich die erfahrenen Skandinavier um GEHENNAH/VOMITORY-Mitbegründer Ronnie Olson ein ganzes Stück souveräner. An der klanglichen Ausrichtung hat sich bei TURBOCHARGED zwar kaum etwas verändert, allerdings ist die Band wesentlich abwechslungsreicher unterwegs und hat vor allem den Thrash-Anteil innerhalb der Songs deutlich verstärkt. THE CROWN und THE HAUNTED sind die neuen inspirativen Spielgefährten, die sich ins bunte Geprügel von "Apocalyptic" gemischt haben, was sich einerseits in einer spürbar brutaleren Produktion, andererseits aber auch in einer grundlegend offensiveren Haltung niedergeschlagen hat. Die partytauglichen Grooves gehören weitestgehend der Vergangenheit an, auch wenn TURBOCHARGED immer noch mit Crust-Elemente arbeitet und der Rock & Roll-Sound nach wie vor Bestand hat. Aber die zwölf Nummern zeugen von größerer Entschlossenheit, von einem radikaleren Fokus, schlussendlich aber auch von ambitionierterem Songwriting - und diese Atttribute kommen der insgesamt vierten Scheibe dieser schwedischen Knüppelrocker definitiv zugute.



Man kann daher auch ruhigen Gewissens behaupten, dass TURBOCHARGED das bis dato deutlich stärkste Werk in der immerhin schon fast 20-jährigen Laufbahn abgeliefert hat. Jetzt wo sich die Hauptakteure ausschließlich um diese eine Band kümmern können, stimmen endlich auch die Resultate!



Anspieltipps: Apocalyptic, Halo Of Thorns, Resurrection Incomplete