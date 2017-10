Lahmes Deathcore-Einerlei

Auf ihrer Facebook-Seite versprechen diese jungen Italiener, dass "Kraken" nur der Anfang sein soll und man schon in Kürze mit Nachschub rechnen darf. Inwieweit man sich über sine solche Aussage freuen darf, soll der aktuelle Silberling beweisen, der jedoch schon vorab einige Fragen aufwirft. Zum Beispiel ist nicht ganz schlüssig, ob die Scheibe mit gerade einmal knappen 24 Minuten Spieldauer tatsächlich als vollwertiger Release durchgehen kann. Oder ist die neue TURMA-Scheibe eine gut gefüllte EP?

Strukturelle Probleme sollten letztendlich aber nicht der Stein des Anstoßes sein - den liefert die Truppe mit ihren musikalischen Argumenten schon in ausreichendem Maße. Das relativ uninspirierte Gemisch aus brachialen Deathcore-Grooves und vereinzelten Versuchen, im Djent-Sektor ein bisschen Fuß zu fassen, sind genauso fortschrittlich wie ein neuer AC/DC-Release, und da selbst die vermeintlich progressiven Inhalte der acht Stücke auf das Mindeste beschränkt bleiben, geht auch von derlei Anspruchshaltung keine echte Spannung aus. "Kraken" hat zwar durchaus viele Facetten, ist in der finalen Ausgestaltung aber relativ langweilig und mal wieder ein Finger in der Wunde des Deathcore-Zirkus', der sich seit Jahren in einer durchaus naheliegenden Rechtfertigungsposition sieht. Alben wie "Kraken" bzw. Bands wie TURMA sind nämlich der Grund dafür, dass die Szene langsam aber sicher ihrem Ende entgegenblicken muss.