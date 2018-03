Sludge versus MASTODON

Es ist doch immer wieder spannend, wie viel Bösartigkeit und Hässlichkeit eine Sludge-Kapelle mit einigen im Grunde genommen simplen Riffstrukturen ausstrahlen kann. Man nehme nur einmal die neue EP des britischen Genre-Molochs TUSKAR, in dem sich gerade zu Beginn so viele Gemeinheiten versammeln, dass man fast schon wieder abgestoßen ist von all den nihilistischen, verachtenden Auswüchsen, die das Duo hier zusammengestellt hat.

Seltsamerweise ist es aber auch genau dieser Part von "Arianrhod", der in der Nachbetrachtung eher verzichtbar ist bzw. eher als Warm-up in Erinnerung bleiben darf. Denn was wirklich in TUSKAR steckt, beweisen Tom Dommock und Tyler Hodges in den letzten beiden Stücken ihrer EP, die zwischen schwergewichtigem MASTODON-Riffing und anarchischen, extrem dreckigen Stoner/Sludge-Kombinationen verdammt beeindruckende Resultate erzielen und eine geringfügig überdurchschnittliche EP doch noch in ein intensives, empfehlenswertes Event verwandeln. Die VOIDVODschen Stakkatos in 'Crimson Skull' sind schwerst beeindruckend, die dicken Wänden, die die Gitarren in 'Moon-Hooch' errichten, verdienen indes mindestens den gleichen Applaus - warum nicht gleich so?

Denn in der Endsumme ist "Arianrhod" bei weitem nicht so ergiebig wie das Album hätte sein können, würden sich die beiden Musiker anfangs nicht in irgendwelchen fuzzigen Ziellosigkeiten verlieren. Doch umgekehrt freut man sich natürlich über die gewaltige Entwicklung dieser EP, die nach ausbaufähigem Kickoff heavy und mitreißend monumental endet.

Anspieltipps: Moon-Hooch, Crimson Skull