Fröhliche Trolle und der schwarze Tod

Eine irgendwie putzige Variante des nordischen Folk-Prog spielt TUSMØRKE hier. Eine Zeichentrick-Variante von ÄNGLAGARD vielleicht? Bei Flöte, Orgel und den leicht verkrauteten Arrangements kann man schon an die Schweden-Barden denken, doch TUSMØRKE geht an die Musik mit wesentlich mehr Humor und Märchenhaftigkeit heran, und beim Opener 'Hjemsokte Hjem' habe ich fast eine fröhlich feiernde Trollbande im Kopf. Also, so beswingt habe ich TUSMÖRKE nicht in Erinnerung und das Zurückhören in der Diskografie offenbart mir auch keinen so tanzbaren, ja fast klamaukigen Song.



Auch 'I Feel Like Midnight' geht in diese kompaktere Richtung, aber mit deutlich weniger Pop und einem herrlich-verschrobenen Mittelteil, in dem die Band wieder ihre altbekannte unbändige Spielfreude auslebt. Und spätestens beim dritten Song dürfen sich dann alle Leute, die sich schon in die Vorgänger-Alben verliebten, entspannt zurücklehnen. Ab hier ist man vollends zurück in den fabelhaften Prog-Erzählungen, die einen unversehens in eine norwegische Troll-Welt versetzen. Absoluter Höhepunkt ist das abschliessende 23-Minuten-Epos 'Sankt Sebastians Alter', das ein wahrhaft "satanisches" Ereignis vertont: den 666sten Jahrestag des schwarzen Todes in Norwegen. Und hier sind diese Norweger auf einmal wieder ganz nah an ÄNGLAGARD dran, gerade was die überbordende Verspieltheit angeht. Gerade wem hier die Vocals abgehen, ein roter Faden und eine dramatische Geschichte fehlt, der sollte unbedingt mal in diese hochoriginelle und ansonsten keinen Regeln gehorchende Musik von TUSMÖRKE hinein hören.