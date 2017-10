In der Ruhe liegt die Kraft. Aber was geschieht, wenn man keine Ruhe hat?

Diese Russen haben definitiv eine eigene Vorstellung davon, wie Folklore und Metal zu verbinden sind, und sie haben diesen Standpunkt auch schon mehrfach vertreten. Am vorläufigen Ende dieser Reise steht für TVERD nun ein Album, das von allem noch ein bisschen mehr hat: mehr Theatralik, mehr Bombast, mehr Variation und schließlich auch mehr Komplexität - an sich ja nicht die schlechtesten Bedingungen für einen neuen Album-Release.

Doch auf "RUS': Prophetic Oleg" geht die Band einige arg merkwürdige Kompromisse ein, die den neuen Silberling in ein ziemlich verworrenes, manchmal überladenes, auf jeden Fall aber sehr hektisches Musical verwandeln, bei dem der Zuhörer in den ersten Durchgängen noch seine liebe Mühe und Not hat, den Durchblick zu behalten.

TVERD versucht unheimlich viel Story-Input in das neue Konzeptwerk zu pumpen und hat entsprechend auch unzählige Textpassagen intus, die dem Album nicht immer gut tun. Der Wechselgesang zwischen elfenhaften Female-Fronted-Stoff und dramaturgisch aufgebautem Tenor hat zwar seine angenehmen Seiten, doch sobald Frontmann und Chefdenker Massell in gesprochene Fragmente übergeht, verliert der musikalische Teil ein Stück seines Reizes und wird zu stark in den Hintergrund gedrängt.

Dabei kann man TVERD sicher nicht nachsagen, dass die Formation kein Potenzial hätte. Es steht lediglich zur Diskussion, wie verschwenderisch die russische Combo mit ihrem Talent umgeht und warum sie sich in solche Eile begibt, wenn doch genügend Raum bleibt, um Texte, Story und folkmetallisches Rahmenfundament unter einen gemeinsamen Hut zu bekommen. Irgendwie ist das nicht so ganz nachzuvollziehen. "RUS': Prophetic Oleg" ist ein Album mit zahlreichen spannenden Momentaufnahmen, aber letztendlich zu wackelig, um als Ganzes zu begeistern. Bandcamp bietet die Möglichkeit des Lauschangriffs, der auf diesem Wege auch empohlen sei. Eine Investition sollte man sich genauer überlegen - auch wenn Folk Metal mittlerweile zum Raritätenkabinett in der gesamten härteren Musik geworden ist.

Anspieltipp: The Union Of Slavic Tribes