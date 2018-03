Relativ saftloser Crossover

Irgendwie ist das weder Fisch noch Fleisch, was die guten Herren von TWIST OF FATE auf ihrem neuen Album anbieten. Die Band möchte unheimlich gerne Teil der Metal-Szene sein, lässt aber auch von den poppigen Zwischentönen nicht ab und baut außerdem noch Elemente aus dem alternativen Teil der rockigen Klänge ein. Dass dieses Potpourri nicht zwingend in einer Sackgasse landen muss, haben verschiedene Crossover-Acts in den letzten Jah(zehnt)en immer wieder unter Beweis gestellt. Fakt ist aber, dass hierzu auch ein klares Konzept vorliegen sollte. Und an einem solchen scheitert die Band auf "Behind The Masquerade" leider kläglich.



Die neuen Stücke pendeln zwischen verhaltenem Modern Rock, unspektakulären Melodic-Metal-Passagen und einigen kitschigen Harmoniemomenten, die aufgrund ihrer vokalen Parallelen auch von einer Band wie BILLY TALENT stammen könnten. Nur eben mit dem Unterschied, dass die Megaseller das ganze professioneller und überzeugender herüberbringen als die Musiker von TWIST OF FATE. Sieht man mal von den meist recht brauchbaren Melodien ab, gibt es auf "Behind The Masquerade" nämlich nicht gerade viel, was im Nachhinein noch freudig diskutiert werden müsste. Ein paar aggressivere Einschübe helfen jedenfalls ebenso wenig wie die vergebliche Suche nach der alles entscheidenden Hookline. "Behind The Masquerade" ist bestenfalls durchschnittlich und musikalisch noch längst nicht auf dem Stand, der TWIST OF FATE die internationale Konkurrenzfähigkeit bescheinigen könnte.



Anspieltipp: Don't Force Me To Stay