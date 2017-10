Mehr über Two Romans, The

Easy Listening!

Vor drei Jahren hätten sich die beiden Zanella-Brüder Samuele und Mattia sicherlich nicht träumen lassen, dass sie in ihrer Heimat und schließlich auch darüber hinaus für so viel Furore sorgen würden. Mit ihrem Act THE TWO SUNS haben die in Rom geborenen Schweizer schon auf zahlreichen namhaften Alternative-Festivals gespielt und schließlich auch einen Slot beim prestigereichen Montreux Jazz Festival ergattern können - und das lediglich mit zwei EP-Releases.

100 Konzerte später ist die Band längst kein unbeschriebenes Blatt mehr und bereit, mit der dritten EP im Bunde auch über die Landesgrenzen hinaus endlich den Durchbruch zu packen. Fünf neue Stücke mit angenehm flockigen Rhythmen und leicht verdaulichen Melodien sollen es richten und die Erfolgsspur ebnen - und warum sollten es nicht auch einmal ein paar total Mainstream-taugliche Nummern sein, solange sie mit einer sehr sympathischen Performance und einschneidenden Hooks überzeugen? "Sun" klingt zwar ein wenig gebügelt, setzt sich mit wachsender Spieldauer aber immer penetranter fest, und sei es auch nur in poppigen Stücken wie 'Fighters' und 'Who We Are'. Lediglich die Wahl der ersten Auskopplung ist nicht ganz nachzuvollziehen, weil das groovige 'Y' der wohl schwächste Song der neuen EP ist. Ansonsten haben die römischen Eidgenossen jedoch einen angenehmen Shortplayer erstellt, der mit seinen fluffigen Indie-Sounds sofort ins Ohr geht.

Anspieltipps: Who We Are, Fighters