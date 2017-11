Das perfekte Speed-Metal-Album in der dritten Auflage!

Als sich TYRANT'S REIGN anno 2004 wieder reformierte, um die vielen verschollenen Songs ihres ersten Albums auf dem "Keep It True"-Festival zu performen, dürfte mancher alte Speed-Metal-Haudegen richtig steil gegangen sein. Immerhin galt das bisher veröffentlichte Material der Truppe aus Chicago bis zu diesem Zeitpunkt als eines der besten gehüteten Geheimnisse der gesamten US-Metal-Szene und wird unter Anhängern von EXCITER und METALLICA (zu "Kill 'em All"-Zeiten) bis heute vergöttert. Leider ließ es die Band bei dieser kurzen Reunion bewenden und schaffte es nicht mehr ins Studio, um möglicherweise an den gleichnamigen ersten Silberling anzuknüpfen, der im gleichen Jahr als Re-Release noch einmal unter die Kuttenträgerschaft gestreut wurde.



Stolze 13 Jahre später steht mit "Fragments Of Time" nun eine Scheibe ins Haus, die nicht nur große Hoffnungen weckt, sondern auch die Frage aufwirft, ob die amerikanische Underground-Legende sich ein weiteres Mal reformiert hat. Ein genauer Blick auf die Fakten verrät jedoch, dass es sich bei den elf enthaltenen Songs um die gleichen Nummern handelt, die bereits auf der Neuauflage aus dem Jahr 2004 vertreten waren, und somit kein exklusiver Stoff angeboten wird. Dies mag für den Besitzer des Originals vielleicht ein wenig ernüchternd sein, verbindet er doch wunderbare Erinnerungen an den Stoff von TYRANT'S REIGN, bietet Neueinsteigern aber ein weiteres Mal die Chance, das erstklassige Material dieser Band kennen zu lernen, da inzwischen ja auch die Zweitauflage vergriffen ist und somit kein weitere Möglichkeit bestand, diesen Exkurs durch den NWoBHM-geprägten Thrash Metal am eigenen Leib zu erfahren.



Und Leute, tut euch den Gefallen und greift an dieser Stelle zu, denn "Fragments Of Time" liefert einen grandiosen Bastard aus typischem US-Metal im Stile von METAL CHURCH und eben jenem Speed/Thrash-Material, das die oben aufgeführten Kulttruppen zur Perfektion gebracht haben, auf höchstem, nein, allerhöchstem Niveau. Und da haben wir von der Zeitlosigkeit der Kompositionen ja noch nicht einmal ein Sterbenswort verloren... einfach nur wunderbar!



TYRANT'S REIGN mag zwar auf ewig ein Insidertipp bleiben, doch fragt mal jene Nerds, warum sich das Material der Chicago-Combo wie geschnitten Brot verkauft hat. Diese elf Stücke und der ihnen innewohnende Gänsehauteffekt wird es euch schon erklären!



Anspieltipps: Thrashing Metal Maniacs, Passage To Eternity, Jack The Ripper