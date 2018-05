Lange überfällige Wiederveröffentlichung mit coolen Extrasongs!

Da haben die Kollegen von Divebomb, die in letzter Zeit leider auch zu viele (tolle) Releases in zu kurzer Zeit heraus bringen, einen absoluten Knaller am Start. Das einzige Album des Frisco-Vierers TYRRANICIDE namens "God Save The Scene", welches ich schon 1989 abgefeiert habe. Wer jetzt bei der Herkunft der Band automatisch an den typischen Bay-Area-Sound denkt, ist hier aber schief gewickelt, denn die Jungs um den heutigen THE WATCHERS-Sänger Tim Narducci, der sich hier die Gesangs- und Gitarrenpartien mit Sidekick Jeff Hill teilt, gehen deutlich ruppiger zur Sache als es die meist filigran-flink agierenden Kollegen tun.

Dabei sind der Band schon damals die Texte immens wichtig gewesen, was ihnen den Ruf einer sozialkritischen Truppe eingebracht hat. Es gibt schlimmeres.

Allerdings merkt man der Band optisch, textlich und auch musikalisch die Einflüsse an. Neben obligatorischen Metalstandards werden dort nämlich Sachen wie MELVINS, BAD BRAINS, COC, MINOR THREAT und DRI angeführt. So hören wir auf dem Album, welches die erste CD dieses Doppeldeckers füllt, 13 höchst abwechslungsreiche Thrash-Granaten, in denen man von blastig-garstigen Ohrpfropf-Entfernern bis zu doomig-schleppenden Groovegenüssen alles geboten bekommt, was man als Thrashgourmet hören möchte. Dabei begeht die Band nie den Fehler in monotones Gerumpel abzudriften und setzt eher auf (für damalige Verhältnisse) progressive Elemente. Man nehme nur das brutale 'Facing Reality' , welches unwillkürlich mit einem elektrifizierenden Highspeed-Part aus der Hüfte schießt und welches uns damals völlig in den Irrsinn getrieben hat. Die gurgelnden Gitarren klingen wie fröhlich durch die Luft gespuckter Würfelhusten und die an der Wand herunter triefenden Reste ergeben die kunterbunte Optik dazu. Da man dann auch noch gegen die netten Onkelz mit den weißen Kapuzen wettert – 'Hiding Under White' – oder sich über das unkluge Verhalten nach einer Party aufregt – 'Drink, Drive And Die' – kann man der ganzen Chose unbekümmert und mit Herzblut fröhnen.

Soviel zu den trockenen Fakten. Da es sich hier aber um einen schicken Doppeldecker samt extrem tollen Booklet geht, will ich auch ein wenig auf die Extrasongs eingehen. Da hätten wir als Abschluss der ersten Cd noch 'Don't Label Me', welches damals nur auf dem "Complete Death"-Sampler zu finden war. Stilistisch zu Album passend und demnach toll. Auf der zweiten CD warten dann allerdings etliche Leckerlis auf uns, die man nicht verpassen möchte.

Der zweite Rundling beginnt mit der wundervollen 7" aus dem Jahre 1992. Etwas trockener produziert als das Album, gibt es hier rhythmisch verschachtelten Thrash, der mich an eine Mischung aus PRONG und VOIVOD erinnert .Aber das wussten wir Besitzer dieser 7" ja schon längst. Weniger bekannt sind die folgenden sechs Titel, die aus der gleichen Zeit stammen und somit auch musikalisch ähnlich ausgerichtet sind. Insgesamt ist man etwas kontrollierter unterwegs als drei Jahre zuvor, verliert dabei aber nicht den typischen Charakter. Jetzt, wo ich gerade in Zwickmühle bin, keine vernünftigen Vergleichsbands aufs Papier zu bekommen (größtes Lob dafür!), kommt mir eine erstmalig eine Band in den Sinn, die ich vorher noch nie in Verbindung mit TYRRANICIDE im Kopf hatte: Frühe ANACRUSIS. Mehr muss ich wohl nicht schreiben, oder?

Daran schließt das beinahe legendäre "Hiding Under White"-Demo an, welches 1986 den Kult um die Band mit 2500 verkauften Einheiten auslösen konnte. Neben den beiden bereits erwähnte Highlights – dem Titelsong und 'Facing Reality' – gibt es hier drei weitere Kracher, die es nicht aufs Debüt geschafft haben. Fast unverständlich, wenn man die Qualität dieser Brecher betrachtet.

Insgesamt also ein wunderbares Zeitdokument, welches überhaupt nicht angestaubt klingt und beweist, dass es auch damals Bands gab, die nachgedacht haben. All thumbs up!