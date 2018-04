Ehrliche Arbeit, überzeugender Auftritt!

Es gibt wahrscheinlich kaum einen Topf, in den TYSON bisher noch nicht geschmissen wurde. Von der wütenden Hardcore-Ansage bis hin zu straighter Metalcore-Rhetorik hat man den Jungs aus Kiel bis dato schon alles nachgesagt, dabei aber nie so recht den Kern deren musikalischen Outputs getroffen. Denn in ihrem ursprünglichen Wesen sind die Musiker ganz klar dem traditionellen Thrash Metal verbunden, erweitern ihn zwar gerne auch mal durch einige rauere Parts, zielen in erster Linie aber darauf ab, mit klaren Hooklines und effizienten Refrains im Gedächtnis zu bleiben - und das ist ihnen bis hierhin auf keinem Album so gut gelungen wie auf "Unbreakable".

Im Großen und Ganzen ist die neue Scheibe nämlich nicht nur die eingängigste im Katalog der Norddeutschen, sondern auch die zielstrebigste. Die Songs kommen gut auf den Punkt, es gibt einen roten Faden, die Melodien sind ordentlich ausgearbeitet, und auch wenn man in der zweiten Hälfte minimal schematisch vorgeht, ist das Maß an Abwechslung sicherlich ausreichend, um auch längerfristig Interesse zu wecken. TYSON erinnert bisweilen an die ersten Releases aus dem Hause WOLFEN, ist anno 2018 näher an ANGEL DUST als an jeder Old-School-Rabiato-Kapelle, genießt aber auch die damit verbundenen Vorzüge, die ganz klar in der durchweg melodischen Gestaltung des Albums liegt.

"Unbreakable" mag vielleicht kein Hexenwerk sein und in kreativer Hinsicht nicht den Vogel abschießen, aber es ist das Resultat ehrlicher, authentischer Arbeit, die schließlich auch in einer basischen, mitreißenden Performance endet. Wer die Mixtur aus kantigem Power Metal und melodischem Thrash Metal liebt, bekommt daher auch den Tipp, sich die dritte Full-Length der Kieler Jungs auf den Einkaufszettel zu setzen.

Anspieltipps: Moshpit Alliance, Scars