Manchmal kommen sie wieder...leider!

32 Jahre nach dem recht feinen "Rough Justice"-Album haben es die NWOBHM-Recken aus der zweiten Reihe geschafft, mit "Justice Served" den direkten Nachfolger auf die Hörerschaft loszulassen.



Wie bei vielen anderen Bands der New Wave Of British Heavy Metal muss man allerdings auch hier zugeben, dass der Zug längst abgefahren zu sein scheint und man sich die Frage stellen sollte, ob es wirklich nötig ist, ein weiteres Studiowerk zu veröffentlichen. Es ist eine Sache, auf dem Brofest und dem Headbangers Open Air zu spielen und mit den alten Kamellen die Fans zu begeistern, jedoch eine andere, mit einem neuen Longplayer an vergangene Zeiten anzuknüpfen zu versuchen. MYTHRA hat dieses Unterfangen unlängst verdammt gut hinbekommen, bei TYTAN sieht es diesbezüglich leider etwas anders aus.



Gute Ideen sind definitiv vorhanden, diese können es jedoch in keinster Weise mit dem Vorgänger aufnehmen. Viel mehr zehrt so einiges sehr an den Nerven des Rezensenten, sei es der grauenhafte Refrain von 'Reap The Whirlwind' oder der nölende (Background-)Gesang, der einem beim Genuss des Openers ´Love You To Death' oder beim genannten Wirbelsturm-Track die Fußnägel gen Norden recken lässt. Vom unnötigen Instrumental 'Billy Who' mit seinem Drumsolo reden wir hier besser gar nicht erst.



Auf der Habenseite steht dagegen die Ballade 'Midnight Sun', die einen coolen Gegenpart zum folgenden, wirklich geilen Rocker 'Forever Gone' (geiler Gesang, tolle Gitarrenarbeit) bildet und in dieser Form eine tolle Single abgegeben hätte.