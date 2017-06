Ein besonderes Album, keine Frage!

30 Jahre wird dieses wegweisende Album nun alt. Grund genug, eine Geburtstagsversion des fünften U2-Albums auf den Markt zu bringen, um der musikalischen Menschheit das Genie und die Klasse jenes Meilensteins noch einmal vor Augen zu führen. Was die Iren um Bono anno 1987 mit diesem Album geschaffen haben, war zum damaligen Zeitpunkt unglaublich und markierte den Gipfel ihres künstlerischen Schaffens.

Selbst ich, der sich mit U2 in der Vergangenheit eher selten beschäftigte, war damals, als das originale "The Joshua Tree"-Album auf dem Plattenspieler meines Vaters lief, sehr davon angetan. Auf der einen Seite – und daran erinnere ich mich noch sehr gut – fesselte mich die wilde Rohheit und dieser leicht aggressive Unterton, auf der anderen Seite gab es jedoch diesen hochmelodischen und fast schon episch anmutende Ansatz sowie die dichte Atmosphäre, die sich von 'Where The Streets Have No Name' bis hin zu 'Mothers Of The Disappeared' zog. Dazwischen sorgten speziell 'I Still Haven't Found What I'm Looking For', 'With Or Without You' sowie 'One Tree Hill' für große Begeisterung bei einem kleinen neunjährigen Jungen.

Nun, zwanzig Jahre nach dieser abenteuerlichen Achterbahnfahrt und dreißig nach dem erstmaligen Erscheinen dieses Werkes sorgt die "Anniversary Edition" von "The Joshua Tree" für abermaliges Frohlocken. Dies wird nicht nur durch das schlichte Re-Release geschaffen, sondern zum einen durch die hübsche Aufmachung im aufhellenden Digipack, zum anderen einen Livemitschnitt des Auftritts im Madison Square Garden 1987 während der Tour zum Album. Hier und dort ein paar hörenswerte Remixe sowie rare Tracks sorgen für das Rundum-sorglos-Gefühl aus dem Hause U2 und für einen wohlig nostalgischen Schimmer, wenn man – wie ich – dem Album nach vielen Jahren wieder jene Aufmerksamkeit schenken darf, die es eigentlich verdient.

Und die bekommt "The Joshua Tree" durch die aufgeführte Geburtstagsversion auf jeden Fall. Denn speziell die Live-Versionen des Albums aus dem Madison Square Garden sind einen Lauschangriff wert und kommen noch um einiges kraftvoller rüber als man glauben mag. Doch den krönenden Abschluss kann man nicht auf CD pressen – den gibt es auf der aktuellen "The Joshua Tree Tour 2017", die Bono, The Edge, Adam Clayton und Larry Mullen junior momentan durch die Länder dieser Welt führt.