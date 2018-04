Deutschsprachiger Hardcore - mehr als nur ein Experiment!

Einer deutschsprachigen Hardcore-Platte begegnet man auch nicht alle Tage, wohl jedoch einem solch derben Geschoss wie der neuen ÜBERGANG-Scheibe "Zeichen der Zeit". Und dennoch ist das neue Album dieser Newcomer weit weg vom konventionellen Einheitsbrei, den der brachiale Hardcore an anderer Stelle gerne mal aufbietet, unter anderem auch weil die Jungs einige schräge Arrangements einbauen, bevorzugt mit Riffs aus dem Thrash Metal arbeiten und bei allen inhaltlichen Wendungen nicht vergessen, dass Hardcore vor allem zielstrebig und straight sein muss - und das ist "Zeichen der Zeit"!

Sieht man mal davon ab, dass die sprachlichen Ergüsse der Herrschaften noch ein wenig gewöhnungsbedürftig sind und es seine Zeit dauert, bis man sich in den dreizehn Songs eingearbeitet hat, wwird man recht schnell von den deftigen Grooves, den gelegentlichen Ausflügen in den Screamo-Sektor und den wiederkehrenden Bay-Area-Reminiszenzen mitgerissen, bei denen manchmal auch Einflüsse der CRUMSUCKERS und PRO-PAIN durchschimmern. Vor allem in den temporeicheren Stücken ist "Zeichen der Zeit" dabei eine Wucht, wohingegen die Midtempo-Geschichten manchmal etwas sperrig erscheinen und zumindest in den ersten Versuchen noch nicht so richtig zünden. Doch das Album steigert sich von Mal zu Mal, die Refrains und Grooves sitzen richtig gut, und die Produktion ist ebenfalls bestens auf den brachialen Output der Band abgestimmt.

ÜBERGANG setzt direkt mit diesem Debüt ein klares Zeichen, dessen Crossover-Gedanke vielleicht etwas Polarisierendes in sich trägt, dessen kompositorische Qualität aber ausreichend überzeugt, um der jungen Truppe die uneingeschränkte Zustimmung zu erteilen. Guter Job!

Anspieltipps: Illusion, Von innen nach außen, Zeichen der Zeit