Auf einer Stahlwolke schweben.

Unter psychedelischer Musik stellt man sich in der Regel einen eher soften Sound vor, der den Hörer hypnotisiert und träumen lässt. Die Band UFOMAMMUT dagegen hat bei ihrer Musik drei bis vier Härtegrade zugelegt, und die klingt dabei immer noch einlullend. Das neueste Werk der Italiener heißt "8" und ist der achte Langspieler der Gruppe, sofern man den Doppelschlag "Oro: Opus Primum" und "Oro: Opus Alter" als ein Album zählt. Gegliedert ist die CD in acht Tracks, aber eigentlich ist das Album eine einzige neblige Sinfonie. Die Mucke wabert über die willkürlichen Track-Grenzen hinweg, und umgekehrt gibt es bei den längeren Stücken Momente, die man irrtümlich für den Anfang einer neuen Nummer halten kann. Die drei Musiker zählen nun auch ihren Toningenieur zur Band, so dass man bei der Besetzung immerhin auf eine halbe Acht kommt. Muss ich noch erwähnen, dass eine querliegende Acht dem mathematischen Zeichen für unendlich gleicht?



Und was soll ich jetzt noch groß über das Album schreiben? Die Musik ist richtig gut gemacht, hält aber für Hörer, die in dieser Richtung bewandert sind, keine großen Überraschungen bereit. Gitarre und Bass sind schwerst verzerrt, Synthis schweben, und sogar das Schlagzeug klingt trotz hartem Anschlag rauchig gedämpft. Die wenigen Gesangsspuren - überwiegend ist die Scheibe selbstverständlich instrumental - sind ebenso stark verfremdet. Rhythmusmuster wiederholen sich und schläfern den Hörer auch mit ihrem schweren, doomigen Sound ein.



Wer klare Liedstrukturen braucht, wird mit UFOMAMMUT nichts anfangen können. Wenn man aber etwas verrückte, scheinbar richtungslose Klangschwaden, ob sie sich nun Psychedelic, Stoner, Krautrock oder Doom nennen, mag, dann bekommt man mit "8" genau den Stoff geliefert, zu dem man versonnen headbangen kann, sofern man nicht aus dem Takt kommt.