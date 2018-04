Scheuklappenfreier Rock.

Die französische Band ULSTER PAGE wird vom Label mit dem Etikett "Rock, Noise" beworben und drängt das junge Quartett unnötigerweise in eine Ecke, in die es meiner Ansicht nach gar nicht gehört. Die Franzosen sind nämlich mitnichten eine dieser Bands, die keine anständigen Songs schreiben können und sich stattdessen in Gitarrenwände und extreme Sounds flüchten, nur um dies dann mit einer gewissen Noise-Attitüde rechtfertigen zu wollen. "Memory" ist als erstes Album reifer als vieles, was einem so im Alternative-Bereich zugeschoben wird.



Zum besseren Verständnis führt man in Reviews ja gerne andere Bands an, mit denen sich eine Truppe vergleichen lässt. Im Fall von ULSTER PAGE ist das nicht nur deswegen schwierig, weil ich in Sachen Alternative Rock nicht sonderlich bewandert bin, sondern weil "Memory" erfrischend freigeistig klingt und sich zu keiner Stelle irgendwo anbiedert. Für Retro-Bands sind viele Klänge zu modern geschichtet, für extremere Truppen wären Slide-Gitarren und der poppige Gesang undenkbar. Mit dieser Unbefangenheit machen Songs wie 'All Or Nothing' mächtig Spaß, die Spurensuche nach musikalischer Verwandtschaft wird spätestens hier zur Nebensache.



Die Mischung aus explosiven Rock-Sounds, leicht psychedelischen Passagen und zugänglichen Melodien macht aus "Memory" ein Album, das sich schnell erschließen und auch wertschätzen lässt. Auch ohne den großen Ohrwurm-Hit gefällt mir das ULSTER PAGE-Debüt besser als viele Rock-Platten bekannter Bands der letzten Monate. Also: Scheuklappen absetzen und den Jungs eine Chance geben.



Anspieltipps: All Or Nothing, Blue