Locker und easy - auch ohne große Hooklines.

Wann steigt NOFX hier endlich ein und schmettert den Refrain zu 'Kill All The White Men'? Ich kann gar nicht sagen, wie oft ich auf dem neuen UMBRELLA BED-Album das Gefühl hatte, dass die Ska-Punk-Giganten nun auf den Plan treten müssten, um den beschwingten Noten von "Ritate" noch etwas mehr Würze zu verpassen - doch selbstverständlich sind Fat Mike und Co. für solche Gimmicks nicht zu haben.

Umgekehrt muss es das Ensemble natürlich selbst richten, und da hakt es auf dem neuen Album manchmal an der mangelnden Entschlossenheit. UMBRELLA BED kreiert zwar viele schmissige Grooves, ist verdammt relaxt unterwegs und erteilt hier und dort eine Lehrstunde in ungezwungenem Songwriting, könnte dann aber auch gerne mal wieder etwas konkreter auf den Punkt kommen oder wenigstens mal etwas fokussierter arbeiten, wenn es um die Hooklines geht - denn in diesem Punkt rotiert "Rotate" tatsächlich eine Spur zu stark.

Doch was will man einer Truppe eigentlich vorwerfen, die Laid-back-Entertainment anpreist, feine Bläser einbringt, Lockerheit authentisch verkörpert und dann daran scheitern soll, dass die Refrains nicht ganz so doll sitzen? Eigentlich erscheint diese Kritik dann wie eine Farce, denn am Unterhaltungswert muss UMBRELLA BED letztendlich nicht arbeiten. Vielmehr ist es wohl so, dass die Erwartungen ab einem gewissen Punkt fehlgeleitet werden - und da treffen wir dann wieder auf 'Kill All The White Men', einem Song, der irgendwann explodiert und Tatsachen schafft, auf die "Rotate" komplett verzichtet. Ja, explosiv ist dieses Album nicht, besonders straight ebenfalls nicht, aber es hat eine sehr, sehr positive Ausstrahlung, eine angenehme Attitüde und viele wirklich gute Songs, mit denen man sich nach einem besonders stressigen Tag wieder prima erden kann. So funktioniert Ska - und so funktioniert am Ende auch UMBRELLA BED.

Anspieltipps: Say Your Goodbyes, Always On The Rebounds