Ein Album wie das Leben.

Offen, unverblümt und mitten ins Herz: Drei Attribute reichen eigentlich, um "Leben, Lieben, Leiden" von UNANTASTBAR in aller Kürze zusammenzufassen. Sowohl musikalisch als auch thematisch wäre dem Album mit einer derart kurzen Rezension jedoch bei Weitem nicht genüge getan. Schließlich warten Joggl und seine Jungs mit einer enormen Dichte an Songs auf, die nicht nur beim ersten Hören für Wohlgefallen sorgen, sondern sich auch nachhaltig im Kopf festsetzen.

Auch melancholische Themen wie Verlust und Trauer verpackt UNANTASTBAR in beschwingt-rotzige Titel wie 'Du fehlst', dessen Refrain zum Mitsingen auf den Live-Gigs der Band im Herbst schon im Voraus prädestiniert ist. Der nachfolgende Titel 'Alles zerrinnt' hingegen lebt von der Ausdrucksstärke eines Joachim Bergmeisters, bis zur Bridge instrumental mit Minimalbesteck gespielt, trägt seine Stimme mit dem resignierten, fertigen Unterton maßgeblich zur Stimmung bei. Ein auditives Theater, bei dem sich Gefühle wie Bilder automatisch einstellen!

Doch einseitiges Schwarzsehen wurde UNANTASTBAR wahrlich nicht in die Wiege gelegt. Hymnisch peitscht 'Nie wieder fallen' auf und schwört auf eine unzerbrechliche Gemeinschaft ein, das rotzige 'Ich bau alles neu' tut sein Übriges auf der Setliste. Diese wartet trotz rotem Faden mit einer großen Bandbreite an Emotionen und Thematiken auf - so auch der Ohrwurm, der erst in die Beine und schließlich in den Kopf geht. So ist 'Im Gleichschritt in den Abgrund' nicht nur seichtes Futter für die Gehörgänge. Mit "Es riecht nach Neid und Missgunst im Land/Von extremen Polit-Chaoten/Selbsternannte geistige Eliten/sind nicht mehr als ein Haufen Idioten!", findet UNANTASTBAR klare Worte und eine eindeutige Position.

Eindeutig auch das Urteil über die Südtiroler aus dem Hause Rookies & Kings: Mit "Leben, Lieben, Leiden" hat UNANTASTBAR ein neues Juwel im deutschen Punkrock auf den Weg gebracht - hier gibt's absolut überhaupt nichts auszusetzen!