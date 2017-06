A lesson in brutality!

So liebe Leute, alle bücken und am besten direkt auf die Knie - zumindest wenn es euch allen genauso geht wie dem ahnungslosen Rezensenten. Und das wäre alles andere als abwegig. Seit ziemlich genau 20 Jahren machen die UNAUSSPRECHLICHEN KULTEN schon mächtig Radau im chilenischen Underground, haben zahlreiche Demos, Splits und auch einige Full-Lengths rausgehauen, sind aber - mit Verlaub - hierzulande kaum einer Sau bekannt. Warum das so ist? Nun, das alte Problem: schlechte Vetriebswege, finanzielle Beschränkungen bei der Eigenwerbung, die grundsätzlichen nicht allzu profesionellen Rahmenbedingungen im südamerikanischen Raum - Gründe dürfte es viele geben, berechtigte Entschuldigungen aber trotzdem nicht.

Wenn man nur einmal in den neuen Longplayer hineinlauscht, wird man sich schwarz ärgern, wohlwissend, dass man in den vergangenen jahren einen der besten Todesblei-Acts auf dem gesamten Globus einfach nicht zur Kenntnis genommen und damit auch seinen Beitrag dazu geleistet hat, dass die Band noch nicht größer rausgekommen und hierzulande ihre ersten Triumphzüge gefeiert hat. Aber ruhig Blut, was nicht ist, kann schließlich noch werden. Und wer daran zweifelt, dass eine bis dato komplett im Underground jenseits des großen Teiches aktive Combo nach zwei Dekaden noch so richtig durchstarten kann, der sollte dringend mal das Material von "Keziah Lilith Medea (Chapter X)" checken. Denn die darauf vertretenen acht Songs sagen mehr als alles, was in diesem Text geschrieben werden kann.

Es ist eine echte Wonne, die Blasts in Nummern wie 'Sacrificio Infanticida' und 'Dentro Del Círculo' auf sich einhageln zu lassen, die kurzen Black-Metal-Anflüge in 'Firma El Libro De La Muerte' zu genießen und Prügellehrstunden wie 'Sabbatical Offering' und 'The Mark Of The Beast' immer und immer wieder mit der Nackenmuskulatir in Einklang zu bringen. Das brutale Gebell, die grandiosen Riffs, die coolen Thrash-Zitate und zuletzt das spieltechnische Vermögen sind gebündelt auf einem extrem hohen Level angesiedelt und machen die UNAUSSPRECHLICHEN KULTEN zum absoluten geheimtipp in der extremen Szene - und ihr neues Album zur unverhofften Sternstunde mit optimistischem Ausblick auf die Jahreslisten 2017. Zumindest bis jetzt hat keine Band in diesem Jahr so eindrucksvoll geballert und gleichzeitig die finstere Atmosphäre ausgekostet wie diese Chilenen auf "Keziah Lilith Medea (Chapter X)". Meisterwerk!