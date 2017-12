Mehr über Uncle Acid And The Deadbeats

Cool - die Neuauflage des legendären Debüts!

Ganze 20 Kopien gelangten damals (zumindest offziell) in den Umlauf, als UNCLE ACID AND THE DEADBEATS sich zum ersten Mal in Position brachte und diese eigenwillige Interpretation des psychedelisch gefärbten SABBATH-Sounds ins Rennen schickte. Inzwischen haben Kevin Starrs und seine Mannen längst den Durchbruch geschafft und gehören zu den wichtigsten Retro-Acts der ganzen Szene, wollen den Stoff ihres Erstlings aber dennoch allen Interesenten zugänglich machen. Mit der Neuauflage von "Vol. 1" wird allerdings nicht nur eine große Lücke geschlossen, sondern auch klangtechnisch noch einmal nachgebessert. Die rauen Sounds der damaligen CD-R wurden noch einmal überarbeitet, ohne dabei dem charmanten Garagencharme der neun Songs zu sehr ins Gehege zu kommen. Und das Resultat? Nun, hört einfach selbst, es klingt nämlich großartig!

"Vol. 1" kann sich nämlich auf einige echte Fuzz-Klassiker berufen, die seinerzeit schon den Underground aufgemischt haben, in Szenekreisen jedoch erst später so richtig anerkannt wurden. 'Witches Garden' und 'Lonely And Strange' sind erstklassige Psychedelics, 'Dead Eyes Of London' belebt die SABBATH-Tradition und füllt sie mit einigen LEED ZEPPELIN-Gitarren, 'Vampire Circus' etabliert sogar ein paar mitreißende Hooklines, und die beschwingten Grooves von 'Wind Up Toys' und 'Do What Your Love Tells You' sind im Nachgang ebenfalls nicht zu verachten und füllen auch die B-Seite von "Vol. 1" mit exquisitem Heavy Rock.

Das Album dürfte bis heute nicht allzu weit verbreitet sein, obschon es natürlich einige Bootlegs und digitale Formate gegeben hat.

Doch egal wie man an die Nummern herankommt: Wichtig ist, dass man die Songs des 2010 erstveröffentlichten Debüts kennen lernt. UNCLE ACID AND THE DEADBEATS ist inzwischen eine etablierte Marke, die sich für die vermeintlichen Jugendsünden auf keinen Fall schämen muss.

Anspieltipps: Vampire Circus, Wind Up Toys, Do What Your Love Tells You