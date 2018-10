Diese Band hat ihn, den eigenen Sound!

Es ist heutzutage sauschwer, sich im Rockbereich einen eigenständigen Sound zu erschaffen, ohne mindestens in Avantgarde-Gefilde zu driften. UNCLE ACID & THE DEADBEATS hat ihn aber definitiv, diesen Trademark-Sound, den man schon nach zehn Sekunden erkennt, selbst wenn es sich um frisches Material handelt. Das Klangbild weckt zwar gewisse 70er-Jahre-Assoziationen, aber in die Retro-Ecke darf man die geheimnisvollen Briten um Mastermind Kevin Starr keinesfalls stecken. Das hat absolut nix mit GRAVEYARD, RIVAL SONS, WITCHCRAFT und Co zu tun.



UNCLE ACID klingt als hätte man eine der alten End-60er-Psychbands aus dem Tiefschlaf erweckt und sich ganz unbedarft mit den heutigen Möglichkeiten einen neuen Sound erschaffen lassen. Besonders prägnant sind hierbei die Vocals: Kevin Starrs helle Stimme wird mit einer Armada and Effekten und Verzerrungen beladen, die sie in einen entrückten Dämonen verwandeln. Das wirkt fast ein wenig außerirdisch, doch die Musik drumherum ist perfekt darauf zugeschnitten. Und diese ist heavy, fuzzy, breit, oftmals mit psycherockigen Touch, wüstenhaft und flächig, doch allen voran erstmal eines, nämlich hochmelodisch.



Nach ein paar Durchläufen bleiben hier etliche Passagen hängen, machen Lust auf mehr und entfalten sich dann unterm Kopfhörer zu wahrer Pracht. Man kann sich darin zwar auch ein wenig verlieren, das muss aber nicht unbedingt negativ aufgefasst werden. UNCLE ACID macht mit seinen DEADBEATS ohne Zweifel Live-Musik. Die Band kommt auch auf Tour und ich freue mich sehr, sie das erste Mal zu sehen um auf Kracher wie 'Blood Runner' oder 'Stranger Tonight' zu bangen oder zu bei 'Bedouin' wegzuschwoofen. Dabei sollte man nicht vergessen, dass UNCLE ACID & THE DEATBEATS noch exzellente ältere Alben haben, z.B. "The Night Creeper" oder "Mind Control", die man gerne mitentdecken darf.