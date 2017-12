8 Minuten Speed Metal von göttlichem Format!

Als eine der wenigen Kapellen im Underground Paraguays ist es den Jungs von UNDER ASSAULT gelungen, einen Plattendeal zu ergattern und frisches Material weltweit zu streuen. Leider bezieht sich der Kontrakt vorerst aber nur auf den Release eineer 7"-EP, die dieser Tage via Witches Brew an die Mailorder weitergegeben wird. Und das mal wieder (leider!) in sehr schmaler Auflage.

Doch natürlich bleibt die Hoffnung, dass "Possessed By Steel" lediglich der Auftakt einer extrem vielversprechenden internationalen Laufbahn ist, zu der unter anderem auch das im vergangnen Jahr veröffentlichte Full-Length-Debüt "Underground Metal Till Death" gehört, das die Band noch in Eigenregie veröffentlicht hat, und von dessen vergriffener Erstauflage man sich natürlich auch eine Neuauflage im größeren Rahmen wünschen würde. Aber warum das alles?

Nun, die Sache ist schnell erklärt und relativ simpel: UNDER ASSAULT nimmt den Kurs von 80er-Heroen wie ABBATOIR und AGENT STEEL wieder auf und widmet sich in den zwei neuen Songs einer Speed-Metal-Variante, die mit sofortiger Wirkung Gänsehaut erzeugt. Die Südamerikaner katapultieren die Hörerschaft mehr als drei Jahrzehnte zurück und knüpfen an Meilensteine wie "Skeptics Apocalyypse" und "Vicious Attack" an als wäre es ein Kinderspiel. Die Überzeugungskraft, die in 'Possessed By Steel' und 'Necrobutcher' steckt, infiziert sofort und macht extrem neugierig auf den Backkatalog der Herren - und natürlich auf alles, was noch kommen wird.

Immer wenn man glaubt, der südamerikanische Underground könne sich kaum mehr übertreffen, kommt eine neue Truppe daher und straft einen Lügen. Und diese neue Truppe heißt in diesem Fall UNDER ASSAULT und verdient jede Form von Support - und das sofort!