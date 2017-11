Mehr über Under The Church

Dreckiger Death Metal aus Schweden!

Es ist ein gutes Jahr für Fans des oldschooligen schwedischen Death Metals. Nachdem bereits deutsche Bands wie DISCREATION, LIFELESS und insbesondere ENDSEEKER die Herzen der Genre-Fans haben schneller schlagen lassen, kommt mit UNDER THE CHURCH jetzt tatsächlich auch eine schwedische Band dazu. "Supernatural Punishment" ist das zweite Album der Skandinavier. Und die Bandmitglieder von UNDER THE CHURCH sind definitiv keine Unbekannten, sind hier doch (Ex-)Mitglieder von NIRVANA 2002, MERCILESS, MORBID und GENERAL SURGERY am Werk.

Und meine Güte, UNDER THE CHURCH zeigt der Welt, dass auch schwedische Bands noch immer wissen, wie man Death Metal spielt. Der Opener 'The Stygian Horror' reißt gleich mal alles ein, und auch die anschließenden Songs wie der Titeltrack, das unfassbar starke 'Ancient Ritual' (mit ultrageiler Lead zu Beginn) und 'Staircase To Hell' sind keinesfalls dazu geeignet, den Abriss rückgängig zu machen. Eher im Gegenteil: Was nach dem ersten Sturm vielleicht noch stehen geblieben ist, wird nach und nach immer mehr dem Erdboden gleich gemacht. Leider können die nachfolgenden Tracks das Niveau der ersten Nummern nicht ganz halten, fallen aber dennoch ganz ordentlich aus.

Insgesamt muss festgestellt werden, dass "Supernatural Punishment" um einiges dreckiger rüberkommt, als es bei vielen Alben der genannten deutschen Bands der Fall ist. Das mag auch durch die Vocals kommen, die den Songs doch einen ordentlichen Ruck in Richtung Black Metal verleihen. Es ist schade, dass "Supernatural Punishment" in der zweiten Hälfte des Albums das Niveau des ersten Abschnitts nicht mehr ganz halten kann, jedoch darf eine klare Kaufempfehlung an alle Fans des schwedischen Death Metals ausgesprochen werden.