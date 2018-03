Viel Chaos, viel Wirbel, aber keine Linie!

Mangelnden Fleiß konnte man diesen chilenischen Chaoten bis dato eigentlich nie vorwerfen. Doch seit die Musiker von UNDERCROFT nach Deutschland übergesiedelt sind, stockt der Motor des südamerikanischen Death/Thrash-Infernos gewaltig. Immerhin fünf Jahre sind vergangen, seit die Band sich mit dem eher durchschnittlichen "Ruins Of Gomorrah" ein letztes Mal zu Wort gemeldet hat - Zeit also, endlich einmal wieder mit einem wilden Crossover zurückzuschlagen.



Und ein solcher erwartet das Publikum auf "The Seventh Hex" auch in jeder einzelnen Sekunde. UNDERCROFT ist einmal mehr unschlüssig, ob man nun als Hardcore-liebender Death-Metal-Act, als Crust-affine Thrash-Combo oder doch als hektischer Mix aller drei Genres durchgehen möchte, denn Spuren aller stilistischen Extreme finden sich schließlich in allen Songs der neuen Scheibe. Und genau das entwickelt sich im Laufe der knapp 40-minütigen Offensive auch wieder zum klaren Hindernis, denn so energisch und auch manchmal ungestüm die Band zur Sache geht, so unentschlossen ist sie dabei, eine klare Linie zu etablieren und der Platte ein Stück ihres Compilation-Charakters zu nehmen.

"The Seventh Hex" streut in alle Richtungen, wechselt manchmal völlig ungeniert das Tempo, wirft unkonventionelle Breaks ein und ist am Ende eventuell sogar zu stark darauf fokussiert, gegen den Strich zu arbeiten. Dass die Chilenen immer noch einen gewissen Charme versprühen, soll an dieser Stelle zwar nicht untergraben werden. Aber zwischen Fisch und Fleisch sollte die Band dennoch einen Anker legen - und das gelingt auch nach etwas längerer Pause nicht allzu gut. "The Seventh Hex" hat einige gute Songs, überzeugt als Gesamtwerk aber nur bedingt.



Anspieltipps: Fermicidio, El Condenado