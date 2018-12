Eine anständige Death-Metal-Packung

UNFLESH ist sehr darum bemüht, den eigenen Stoff als technischen Death Metal zu verkaufen. Die Band agiert sicherlich anspruchsvoll, streut diverse Breaks in ihre Songs und scheut auch vor sehr raschen Tempoverschiebungen nicht zurück. Doch als technischer Stoff im eigentlichen Sinne geht das Material von "Savior" dann doch nicht durch; hierzu sind die acht Nummern erstens zu zielstrebig komponiert und zum anderen auch zu leicht nachvollziehbar und mitunter sogar zu einprägsam. Gerade an den Leadgitarren ist bei UNFLESH diesmal einiges geboten, manchmal sogar schon fast mit rauem schwarzmetallischem Charme, aber eben auch mit viel Raffinesse in den schnelleren Parts, in denen hin und wieder sogar ein kurzer AT THE GATES-Moment lauert.

Letztgenannter Vergleich scheint auch deshalb angebracht, weil UNFLESH sich oftmals zu überschlagen droht. Die Band legt los wie die Feuerwehr, entfacht einen regelrechten Orkan und hat selbst in den zahlreichen Midtempo-Phasen so viele Hummeln im Hintern, dass die nächste Vollblutoffensive eigentlich schon gebucht ist. Plumpe Ballerei liegt der Truppe aus New Hampshire jedoch fern, und genau hier kommt dann wieder der eingangs erwähnte technische Anspruch zum Vorschein, der in Kopplung mit der durchgängig hohen Aggressionsquote dafür sorgt, dass "Savior" weitestgehend unberechenbar gen Finish rast.

Lediglich bei der Produktion muss die Band ein paar leichte Abstriche machen, da vor allem die Rhythmusfraktion nicht ganz so dick nach vorne getragen wird wie die Kollegen an den sechs Saiten. Doch im Gesamtkontext kann man derlei Randnotizen fast schon als Erbsenzählerei abschreiben, weil musikalisch nahezu alles top ist und die Songs von "Savior" trotz allem immer noch ziemlich heavy knallen. UNFLESH kann mit der ersten Full-Length schon eine klare Position beziehen und scheint gewappnet für den harten Kampf um einen der Spitzenplätze im etwas anspruchsvolleren Death-Metal-Segment. "Savior" kann man als Verfechter dieser Sounds bedenkenlos ordern.

Anspieltipps: Savior, Bestowal Of Decay