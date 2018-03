Eine neue Richtung ergibt viel Bonus-Motivation!

Anscheinend haben die Jungs von UNFOLD die etwas längere Pause seit dem letzten Release intensiv genutzt, um das Klangbild der Band noch einmal extrem zu modifizieren und es letztendlich auch zu entfremden. Zwar waren die Schweizer bislang nie wirklich dafür bekannt, Schnellschüsse abzuliefern bzw. beim Songwriting Fleißkärtchen zu verdienen, doch der teils sphärische Post-Metal-Sound von "Cosmogon" ließ den Schluss zu, dass UNFOLD mit dem dritten Album endlich eine eigene Nische gefunden hat, aus der heraus man zukünftig würde angreifen können.

Mit der Veröffentlichung von "Banshee O Beast" stellen die Herrschaften nun aber noch einmal alles auf den Kopf und gehen in die totale Offensive. Statt einladender Atmosphäre gibt es brachiale Noise-Eruptionen, und anstelle von zeitgemäßen Metal-Grooves setzt es in den neuen frischen Songs vor allem Post-Hardcore-Gitarren, mit denen UNFOLD den eigenen Sound zunehmend stärker verfremdet.

Doch was treuen Fans womöglich bitter aufstoßen wird, ist in der Summe gar nicht mal so schlecht, ja eigentlich sogar richtig stark. Die Eidgenossen erzeugen keine geringere Intensität, weil sie plötzlich auf die Karte 'Aggression' setzen. Und die allgemeine Vorstellung von Atmosphäre gründet letztendlich auch nicht auf verträumten Klangflächen, sondern auf den Emotionen, die von den Kompositionen in irgendeiner Form geweckt werden. Und unter dieser Bedingung ist "Banshee O Beast" auch mit einer sehr eigentümlichen, auf Dauer aber doch mitreißenden Stimmung gesegnet.



In der Summe hat sich UNFOLD vom persönlichen Anspruchsdenken befreit und zum ersten Mal eine Platte herausgegeben, auf der das Gefühl, frei Schnauze komponiert zu haben, auch nach außen strahlt. "Banshee O Beast" ist ein radikaler Noise-Abriss auf einem sehr aggressiven Level - und gerade deshalb auch authentisch und stark!



Anspieltipps: Admirals Dissono, Night Ride Death Touch