Verstaubter Punk auf Chaos-Reise.

Dass es auf dem neuen Album von UNION JACK nicht ganz stringent zugeht, verspricht schon das Cover von "Supersonic". Denn nicht nur das beeindruckende Artwork, auch die Musik der Punk-Ska-Spezialisten aus dm Vereingten Königreich gleicht einem Wimmelbild. Ein buntes Sammelsurium an Einflüssen, das die einzelnen Songs für sich zu einem wahren Flickenteppich macht - den kompletten Langspieler jedoch auf enttäuschende Art und Weise zu einem permanenten Deja-Vu-Erlebnis.



Denn UNION JACK profiliert sich zwar in erster Linie durch eine punkige Attitude, die "Supersonic" auch auf allen Songs wie ein roter Faden hörbar anzumerken ist. Dennoch schlägt die musikalische Stimmung der Band innerhalb der Stücke immer wieder um - da wird auf etwas behäbige Art gerappt, gegrowlt und gescreamt. Dies geschieht spätestens nach dem dritten Song in solch gebetsmühlenartiger Routine, dass ich kurz einen prüfenden Blick auf die Anzeige meiner Anlage werfen muss. Zu stark drängt sich der Verdacht auf, dieses Lied schon einmal genau in dieser Form gehört zu haben.



Und so horche ich nach den knapp 35 Minuten Spielzeiten (angesichts der insgesamt 14 Tracks ein beachtlicher Sprint durch das Album) das erste Mal mit Erstaunen und Verwunderung auf. Wie, die sind schon fertig?