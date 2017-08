Kiske und Hansen in Höchstform!

Knappe sechzig Minuten lädt uns der German Metal God Kai Hansen quasi in sein zweites Wohnzimmer, der Bühne in Wacken, ein, um dort der dürstenden Headbangerschaft zu zeigen, wie Melodic Power Metal auf musikalisch allerhöchstem Niveau geht. Ein Michael Kiske in Bestform mit sichtlich Spaß in den Backen (nachzusehen auf der beiliegenden, sechs Songs umfassenden Bonus-DVD) ist bei solch einem Unterfangen natürlich die halbe Miete. Die andere Hälfte der Miete übernehmen Rauschebart Dennis Ward am Bass und mit perfekt gesungenen Backing Vocals (PINK CREAM 69), Kosta Zafiriou am Schlagzeug (Ex PINK CREAM 69) und Ausnahmegitarrist und Rock and Roll Animal Mandy Meyer (KROKUS).



UNISONIC bietet einen perfekten Querschnitt der beiden bereits erschienenen Long Playern und Eps mit Kalibern wie 'For The Kingdom', 'King For A Day', 'Star Rider', ausgestattet mit einem Mitsingpart und zum Abschluss selbstredend der Hymne 'Unisonic'. Dazwischen gibt es auch in Form von 'A Little Time', das mit einem tollen JUDAS PRIEST-'Victim Of Changes'-Part noch mehr aufgewertet wird und 'March Of Time', ein Tribut an die glorreiche gemeinsame Vergangenheit der Herren Hansen und Kiske die sich HELLOWEEN nennt! Der Sound der Aufnahme knallt ohne Ende und auch die Aufmachung der CD lässt keine Wünsche offen. Freunde des guten Geschmacks, es wird also sehr schwierig, Gegenargumente zu finden, die einer Anschaffung dieses tollen und sehr unterhaltsamen Livewerkes im Wege stehen.

Vielen Dank auch noch an dieser Stelle an Herrn Sammet, der mit seiner Hartnäckigkeit förmlich dazu beigetragen hat, dass wir Herr Kiske, diesen weltklasse Ausnahmesänger, wieder in unserer Metal Community begrüßen dürfen. Ohne Tobias Sammet würde es wohl kein UNISONIC und auch keine PUMPKINS UNITED Tour (HELLOWEEN) geben! In diesem Sinne: "God gave rock and roll to you!"