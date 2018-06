Die Luxusfassung des Debüts bringt Licht und Schatten

UNITOPIA zählte zu Lebzeiten definitiv nicht zu den ganz großen namen im Prog-Zirkus; die Band veröffentlichte insgesamt vier Scheiben, die von Kritikern teilweise fies zerrissen wurden, weil sich die Band im Großen und Ganzen viel zu stark an den handelsüblichen Vorzeigekräften des Genres orientierte, deren Klasse aber nicht mal ansatzweise erreichen konnte. Dennoch ist die Band bis heute überzeugt, vor allem mit dem Debüt-Release "More Than A Dream" einen Meilenstein abgeliefert zu haben. Die erstmals 2005 veröffentlichte Platte hatte zwar einige Highlight-Momente, blieb gleichzeitig aber auch an vielen Stellen genau diese schuldig - unter anderem auch weil man sich hin und wieder zu offensiv mit elektronischen Spielereien befasste, die das eigentliche Harmoniebedürfnis des UNITOPIA-Sounds beeinträchtigen sollte.



Zwölf Jahre nach der eigentlichen Erstveröffentlichung haben sich Sean Timms und Matt Williams ihren Erstling noch einmal vorgeknöpft und mit zahlreichen Extras neu herausgegeben. So gibt es neben dem Original-Release, der hier auch schon mit zwei recht unspektakulären Bonusnummern angereichert wird, einen komplett neuen Mix des Albums und auf einer dritten Scheibe sogar noch reichlich unveröffentlichtes Material aus den damaligen Sessions - darunter auch einige krude Dance-Abmischungen des "More Than A Dream"-Materials.



Nun kann man durchaus sagen, dass die Band mit 'Ride' und 'Still Here' schon damals einige Perlen eingespielt hat, deren Niveau die Truppe aber nicht immer errreichen konnte. Dass man gerade diese Songs später aber noch einmal verunstalten sollte (die Tanzflächen-Geschichten braucht nun mal wirklich kein Mensch), ist überhaupt nicht nachzuvollziehen - was haben sich die beiden Bandköpfe nur dabei gedacht? Andererseits gibt es mit dem 20-minütigen 'Decameron Day 6 Tale 9' auch einen echten Mammut-Track als Extra, auf den man nicht verzichten mag. Und die letzte gemeinsame Komposition, 'The Dream Complete', gehört auch zu den besseren Stücken aus dem UNITOPIA-Vermächtnis, die man als Extra hier dann auch gerne annimmt.



Aber wer ist bereit, diese Special Edition zu kaufen, wenn die Hälfte aller Beiträge nicht den Standards entspricht, die man einen modernen Prog-Act haben darf? Das Original geht noch in Ordnung, die neuen Mixes kann man auch akzeptieren, auch wenn sie Stücke wie 'Justify' und 'Slow Down' nicht zwingend verbessern. Aber bei den übrigen Tracks sind Licht und Schatten direkte Nachbarn, und trotz einiger anständiger Beiträge kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand bereit sein wird, etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen, um diese Deluxe-Fassung an sich zu reißen. Klar, es gibt genügend anständiges Material auf "More Than A Dream - The Dream Complete". Aber genauso oft muss man mit dem Kopf schütteln, weil Timms und Williams hier Verbrechen an ihren eigenen Songs betrieben haben.