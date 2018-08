Packende Instrumentalscheibe

Wohin, oder wie sich das Karma entwickeln wird, lässt sich an Hand dieser Scheibe zwar nicht unbedingt beantworten, sehr wohl aber die Frage, in welche Richtung die Entwicklung von UNIVERSAL HIPPIES geht.



Das vom hellenischen Tausendsassa Stavros Papadopoulos angeführte Trio lässt nämlich auf vorliegendem Zweitlingswerk unschwer erkennen, dass die auf dem Debüt dominante Blues-Rock-Gangart zwar immer noch prägend ist, aber dennoch einigermaßen in den Hintergrund gerückt wurde. Durch das Integrieren von Elementen aus dem Psychedelic und Folk Rock sowie Fragmenten aus dem Jazz klingt die Chose in Summe nunmehr nämlich wesentlich offener und vielschichtiger. Geblieben ist der rein instrumentale Vortrag und auch die, das Kopfkino in Bewegung setzenden Songtitel, hat man nach wie vor auf Lager. Wenn Stavros etwa in 'Ophelia’s Dream' seine Gitarre dermaßen todtraurig ertönen lässt, dass einem die Tränen kommen, kann man in etwa nachfühlen, von welchen Träumen die Protagonistin heimgesucht worden ist.



Wirklich spannend wäre es wohl beim nächsten Mal, einen Live-Mitschnitt zu kredenzen, denn die Improvisationsgabe des Dreiers ist schon in einigen Studioaufnahmen förmlich zum Greifen nahe. Gut möglich zwar, dass ein UNIVERSAL HIPPIES-Gig nach nur drei Songs wieder zu Ende ist, ebenso denkbar ist jedoch, dass die Musiker dafür ebenso viele Stunde benötigen, den Zusehern aber dennoch zu keiner Sekunde langweilig ist.



Genau darin liegt offenbar die Stärke dieser Formation, denn selbst wenn man Instrumental-Kost nicht zwingend verehrt, wird man sich der fesselnden Vortragsweise und den packenden Kompositionen von "Evolution Of Karma" nicht entziehen können. Thumbs Up!